Agli spettatori più attenti il volto (e ancor di più la tartaruga) di Artur Dainese non sarà nuovo. L’aitante modello ha infatti avuto il ruolo di tentatore nel popolarissimo dating show Temptation Island Vip e, forte della precedente esperienza televisiva in spiaggia, è pronto a lanciarsi in una nuova sfida, stavolta decisamente più ardua. Dainese è infatti tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024.

Artur Dainese, arrivato dall’Ucraina

Artur Dainese nasce nel 1990 a Cherson, una città nel sud dell’Ucraina. Trascorsa lì l’infanzia, all’età di 16 anni si trasferisce in Italia assieme alla mamma. Fin da giovanissimo coltiva il sogno di diventare un modello e si impegna per costruire un fisico a dir poco scolpito. E la fatica lo premia, portandolo fino alle prestigiose passerelle di Dolce & Gabbana.

Il lavoro lo porta a viaggiare molto e, infine, il modello sceglie la Spagna come propria casa: attualmente vive a Ibiza, seppur fa la spola con l’Italia per stare vicino alla madre. Oltre all’attività da modello, Dainese lavora nella moda anche come imprenditore, titolare di due diversi brand, uno che produce preziosi accessori in pelle di pitone e uno specializzato in kimono tradizionali, sia per uomini che per donne.

Dainese è già stato all’Isola dei Famosi

Simpatico e spigliato, Artur Dainese è ben presto passato dalle passerelle agli studi televisivi. L’esordio è nel 2018, come tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, scelto da Maria De Filippi per la bellezza mediterranea e il piglio deciso. Dopo la prima esperienza a Mediaset, il modello si cimenta come spalla dell’inviato delle Iene Alessandro Di Sarno, aiutandolo a smascherare un sedicente selezionatore di modelli.

Nel 2023 conquista anche il pubblico spagnolo partecipando come concorrente al reality Supervivientes, la versione iberica dell’Isola. Nel gioco resta ben 119 giorni, guadagnandosi il favore del pubblico e arrivando a un passo dalla finale. Ad aprile 2024 torna a ripetere l’esperienza da naufrago, ma nella versione italiana, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria.

La vita privatissima di Artur

Le esperienze televisive hanno accresciuto la popolarità di Artur Dainese che, nel frattempo, ha intrapreso anche una carriera da influencer. Il suo profilo Instagram conta più di 50mila follower, che lo seguono per i suggestivi scatti rubati durante i numerosi viaggi e quelli patinatissimi che arrivano dai set di alta moda.

Ai propri fan Dainese racconta della propria quotidianità, dei suoi viaggi, della sua carriera e delle sue passioni. Eppure, mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata. Non è noto se il bel ucraino sia single o gli sia stato rubato il cuore da qualcuno. Pare non sia proseguito il breve flirt intrapreso durante Supervivientes con la modella Adara Molinero.