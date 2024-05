Fonte: IPA Khady Gueye

La finale dell’Isola dei Famosi 2024 è sempre più vicina e i rapporti trai naufraghi si fanno costantemente più chiari, visto che le amicizie tra di loro, ormai, sono consolidate e, con quelle, anche le antipatie. Un rapporto, però, in passato molto stretto, quello tra Khady Gueye e Artur Dainese, sembra essere giunto al capolinea e nella puntata del 26 maggio 2024 del reality show è andato in onda un confronto diretto tra i due concorrenti.

Khady Gueye insinua ma non concretizza: 2

Khady Gueye e Artur Dainese hanno avuto un rapporto altalenante durante la loro permanenza all’Isola dei famosi. I due concorrenti, infatti, hanno stretto un’amicizia molto forte che ha fatto pensare a tutti che si sarebbe potuto nascere qualcosa di più tra di loro. Vladimir Luxuria, infatti, ha diverse volte ipotizzato, nelle precedenti puntate del reality show, che tra i due sia nata una storia d’amore, sempre smentita dagli stessi protagonisti. Ma la relazione stretta tra i due naufraghi ha avuto un momento di forte contrasto in passato e, adesso, ha raggiunto un punto di vera frizione.

Nella puntata del 26 maggio 2024, infatti, Khady Gueye e Artur Dainese sono stati messi a confronto dalla conduttrice televisiva per dar loro la possibilità di dirsi in faccia quello che pensano uno dell’altra. In quest’occasione, la modella, ancora una volta, ha affermato che lei ha protetto un segreto del compagno d’avventura senza voler svelare quale, anche davanti alle continue pressioni provenienti dallo studio televisivo. A questo punto, visto che non è la prima volta che Khady Gueye fa queste insinuazioni sul conto di Artur Dainese, la modella farebbe meglio parlare o stare zitta, perché il suo atteggiamento insinuante ha stancato tutti.

Di certo le sue allusioni velate hanno colto nel segno, visto che Artur Dainese ha continuato a salvare la ragazza in tutte le catene di salvataggio della puntata e a spendere belle parole nei suoi confronti. Cosa lo spaventa?

Edoardo Stoppa eroe: 10

Edoardo Stoppa è, indubbiamente, uno dei protagonisti dell’Isola dei famosi 2024. L’inviato di Striscia la Notizia, infatti, è certamente un protagonista del reality show e delle sue diverse puntate serali. Oltre alle imprese fisiche, Edoardo Stoppa ha commosso i telespettatori con i suoi incontri con Juliana Moreira direttamente in Honduras e via collegamento dallo studio. Malgrado il fatto che il concorrente è davvero apprezzabile, forse, ogni tanto si potrebbe anche lasciarlo riposare e incentrare le puntate su qualcun altro. Invece, anche nella puntata del 26 maggio 2024, Edoardo Stoppa è stato protagonista di una sorpresa, avendo potuto vedere un video messaggio dei suoi due figli e della mamma Gabriella.

Per ottenere questa meravigliosa ricompensa, il concorrente ha dovuto affrontare una nuova prova fisica, anche se sembra davvero vicino al limite delle sue forze, come sottolineato dalla moglie Juliana Moreira. Con spirito eroico, Edoardo Stoppa si è arrampicato su un palo di legno in mezzo al mare, ha dovuto prendere delle chiavi e poi correre in spiaggia per aprire una cassettina. Il naufrago sta dando tutto sé stesso all’Isola dei Famosi, avrà mai una puntata senza sforzi, come molti suoi compagni d’avventura?

Valentina Vezzali immutata: 2

Valentina Vezzali ha lasciato l’Honduras nelle ultime puntate dell’Isola dei Famosi ma il ritorno in patria non l’ha fatta rinsavire. Infatti, ancora una volta, la campionessa ha voluto attaccare uno dei suoi compagni, in particolare Samuel Peron, per gli stessi argomenti che l’hanno portata all’eliminazione. La sportiva continua a chiedere spiegazioni ai suoi compagni d’avventura sull’opinione negativa che hanno di lei, salvo poi offendersi per le risposte che ottiene. L’atteggiamento, tacciato dai naufraghi come infantile, continua in ogni puntata, portando a pensare proprio che i concorrenti abbiano ragione.