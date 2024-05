Fonte: IPA Matilde Brandi

Vladimir Luxuria ha condotto una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, che è andata in onda il 19 maggio 2024, visto il cambio di programmazione, voluto dalla direzione di Mediaset, che ha spostato la messa in onda del reality show dal consueto lunedì alla domenica, sempre in prima serata. Anche in questa puntata del programma televisivo i telespettatori sono stati chiamati a effettuare un’eliminazione attraverso il televoto. In lizza davanti al giudizio popolare c’erano ben cinque naufraghi, ma solo uno di loro ha dovuto lasciare l’Honduras e tornare in Italia. Il metodo utilizzato per decretare l’eliminato, però, non è stato quello consueto.

Per un concorrente che ha dovuto prendere l’aereo per tornare in Italia, un uomo, invece, è sbarcato sull’isola per essere protagonista di una sorpresa. Si tratta di Francesco, fidanzato di Matilde Brandi, che ha potuto riabbracciare la ballerina e si è aperto a una dichiarazione molto importante.

La sorpresa di Francesco a Matilde Brandi

Il cast dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 è diverso da quello protagonista delle scorse edizioni del reality show, che era composto solo da persone che gravitavano nel mondo dello spettacolo. Nell’edizione attuale dello show televisivo, al contrario, sono stati selezionati sia dei naufraghi vip, che altri concorrenti del tutto sconosciuti. Tra i volti noti, presenti in Honduras, certamente Matilde Brandi che, nelle ultime puntate, è sembrata sempre più provata dalla permanenza sull’isola.

Per dare nuova grinta alla ballerina, in Honduras è arrivato, nel corso della puntata del 19 maggio 2024 anche Francesco, il suo fidanzato. Già nelle scorse settimane, infatti, erano sbarcati sull’isola per alcune romantiche sorprese la compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci, e la moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira. Prima di fare incontrare Matilde Brandi e Francesco, però, la conduttrice televisiva ha finto un collegamento dallo studio tra i due.

Durante questo scambio a distanza, il fidanzato della ballerina le ha svelato quanto lei gli mancasse e ha aggiunto che: “Bella come adesso non ti ho vista mai”. Francesco ha affermato che, per lui, la coreografa splende e che non deve perdere tanto tempo a truccarsi perché è già bellissima al naturale. Matilde Brandi, dal canto suo, ha raccontato che il loro è un rapporto davvero autentico che sembra essere scritto nel suo destino e non casuale. Francesco ha aggiunto che, da quando sta con la naufraga, ha avuto una crescita interiore sotto diversi aspetti.

In seguito il collegamento è stato interrotto ed Elenoire Casalegno ha invitato Matilde Brandi a partecipare a una prova ricompensa. La showgirl, bendata, avrebbe dovuto riconoscere alcuni suoi compagni d’avventura ma, tra gli uomini da riconoscere, si trovava anche Francesco e i due si sono potuti, finalmente, riabbracciare. Nell’euforia del momento, l’uomo ha svelato ai telespettatori che intende presto convolare a nozze con la naufraga. Francesco ha parlato di un abito bianco già messo da parte per l’occasione in attesa di decidere la giusta data.

Valentina Vezzali eliminata dal gioco

Il televoto settimanale dell’Isola dei famosi vedeva, questa volta, uno scontro tra Samuel Peron, Valentina Vezzali, Khady Gueye, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci. Tra di loro ha dovuto lasciare il gioco la sportiva che, conosciuto il verdetto della votazione popolare, sembrava voler lasciare in fretta la Palapa. Fermata da Vladimir Luxuria, la campionessa olimpica ha affermato che non dava ai compagni la colpa delle sua eliminazione.