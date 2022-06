Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron: incinta del suo primo figlio

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Sono quasi dieci gli anni d’amore che legano Samuel Peron a Tania Bambaci: il ballerino, infatti, ha annunciato su Instagram la gravidanza della compagna con un post dolcissimo. La fidanzata di Peron, che è anche sua “promessa sposa”, è stata tra le finaliste di Miss Italia e non è un volto nuovo della televisione. Attrice e modella, la Bambaci ha avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sin da giovane.

Chi è Tania Bambaci: gli inizi e la carriera

Nata l’11 agosto 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Tania Bambaci è siciliana e ha sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, dove ha iniziato a muovere i primi passi sin da giovanissima. La sua passione l’ha portata a sfilare sulle passerelle, e nel 2008 ha vinto il concorso Una ragazza per il Cinema, ma la partecipazione più importante è stata a Miss Italia.

Nel 2010, infatti, ha preso parte a soli 20 anni alla competizione di bellezza più importante in Italia: per il nostro Paese, ha gareggiato anche per Miss Mondo Italia 2011. Dopo i concorsi e le passerelle, per Tania sono arrivate innumerevoli opportunità per la televisione. L’abbiamo così vista recitare in alcune fiction, come Squadra Antimafia, Maltese – Il Romanzo del Commissario, Il Cacciatore. Ha anche avuto modo di dimostrare la sua bravura in alcune pellicole cinematografiche, tra cui Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia.

La vita privata di Tania Bambaci

Non c’è solo il lavoro nella vita di Tania Bambaci, che da circa dieci anni – dal 2013, per l’esattezza – fa coppia con Samuel Peron, maestro di danza per Ballando con le Stelle nel 2021. La storia d’amore tra i due è sempre andata a gonfie vele, a parte nel 2020, quando hanno attraversato un periodo di crisi.

“Lui ha avuto un colpo di fulmine, mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, ha raccontato così il loro primo incontro. Riguardo alla crisi, invece, ha confessato: “C’è stata un po’ di burrasca. Lui ha lavorato molto e l’ho sentito proprio distante, ma non fisicamente. Poi, però, abbiamo risolto”. La coppia vive a Venetico, che si trova in provincia di Messina.

Tania Bambaci e Samuel Peron presto genitori: l’annuncio su Instagram

“La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”. Così Samuel Peron, ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle, ha voluto annunciare su Instagram l’arrivo del suo primo figlio. Nel corso del 2021, la coppia aveva anticipato che si sarebbero sposati: tutt’oggi, però, non abbiamo né la conferma né la smentita del matrimonio. In ogni caso, diventare genitori era un loro sogno intimo, che finalmente sta per realizzarsi.

L’annuncio è stato corredato da una foto davvero meravigliosa: Samuel bacia il pancino di Tania, e la felicità sui loro volti è incredibile. Grandi sorrisi per un amore che dura da quasi un decennio: sono riusciti a superare qualsiasi crisi o tempesta per arrivare a questo magnifico momento, un percorso da intraprendere insieme con enorme amore e affetto.