Domenica In, Mastronardi e Guanciale parlano del loro primo incontro. E si confidano sui rispettivi amori

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in L’Allieva 3

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale hanno aperto la puntata di Domenica In del 27 settembre 2020: dopo un simpatico sketch, la conduttrice Mara Venier ha omaggiato il talento e la bravura di Alessandra e Lino, protagonisti della serie L’Allieva che è arrivata alla terza stagione.

Con il suo savoir-faire, Mara ha subito messo a loro agio i due attori, che hanno raccontato come si sono conosciuti al provino della famosa serie Rai. In particolare, Alessandra ha raccontato come aveva già sentito parlare bene di Lino da altri colleghi e di quanto sia stato sin da subito un ottimo compagno di squadra:

Io conoscevo Lino perché me ne avevano già parlato. Lui è un collega meraviglioso, ti prende per mano e puoi assolutamente abbandonarti.

Anche Lino non ha risparmiato i complimenti per la sua co-protagonista, definendo la Mastronardi come una persona in grado di mettere a proprio agio chiunque.

Il successo della fiction L’Allieva è dovuto soprattutto al feeling dei due attori, che ha fatto anche pensare ad un possibile flirt tra i due. Eppure, Lino e Alessandra hanno i “cuori già occupati”, come hanno raccontato al pubblico di Domenica In.

In particolare, Lino si è sposato lo scorso luglio con Antonella Liuzzi con una cerimonia a sorpresa ed è molto contento della sua storia d’amore. Quando Mara gli ha chiesto se sua moglie fosse gelosa di lui, Guanciale ha risposto:

Lei non è gelosa, e poi noi parliamo moltissimo. Si sposta anche lei per lavoro. Condividiamo la stessa linea di stabilità nella vita e l’amore per i viaggi. Inoltre lei è stata su tutti i miei set e io sono molto curioso del suo lavoro.

Alessandra Mastronardi, invece, si è fidanzata con l’attore scozzese Ross McCall, che ha dieci anni in più di lei. I due, come l’attrice ha dichiarato, si sono conosciuti prima ad una cena e poi sul set di Us, film romantico girato a Roma.

La coppia convive a Londra, ma c’è stato un periodo in cui i due sono stati separati a lungo: “Ci siamo dovuti avvicinare online” – ha confessato Alessandra – “Io ho bisogno della presenza fisica, ma lui è stato bravo ad essere presente quando ne avevo bisogno.”

Successivamente, Lino si è fatto scappare un retroscena su L’ Allieva 3, raccontando come sia stato proprio lui a suggerire al regista di far fare la proposta ad Alice (la protagonista interpretata da Alessandra) durante un’autopsia.

A tale dichiarazione, Alessandra ha detto che nella vita reale non avrebbe mai detto “sì” in quelle condizioni, ma che vorrebbe che il compagno le chiedesse la mano in ginocchio con un anello, non prima di aver ricevuto l’approvazione del padre. E, poco dopo, l’attrice ha confessato emozionata: “Mi piacerebbe molto mettere su famiglia, sarebbe un sogno”.

L’intervista di Mara Venier ai due attori è finita con un simpatico karaoke, nel quale sia Lino sia Alessandra hanno mostrato le loro doti canore, divertendo così tutti i telespettatori.