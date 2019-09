Chi è Ross McCall, il fidanzato di Alessandra Mastronardi

editato in: da

Si chiama Ross McCall il fidanzato (bellissimo) di Alessandra Mastronardi.

L’attore ha conquistato il cuore della collega, che sino a qualche tempo fa era fidanzata con Liam McMahon. Originario di Port Glasgow, nel Regno Unito, ha 43 anni, dieci in più di Alessandra Mastronardi. Molto celebre in patria, ha recitato in diversi film e serie tv di successo, fra cui Band of Brothers – Fratello al fronte e White Collar.

L’amore con Ross per Alessandra è arrivato dopo l’addio all’irlandese Liam McMahon, per cui si era anche trasferita a Londra dopo aver fatto per anni la spola fra l’Inghilterra e l’Italia. Poi l’incontro con McCall sul set di Us, film romantico girato a Roma, e un colpo di fulmine che ha travolto entrambi.

Classe 1976, l’attore irlandese ha iniziato a recitare quando aveva solo 13 anni, apparendo accanto a Freddie Mercury nel video musicale di The Miracle, celebre canzone dei Queen. Nel 1993 è stato scelto come protagonista di The Return of the Borrowers, serie televisiva per bambini della BBC.

Nel 2005, Ross McCall ha recitato in Green Street film drammatico, in seguito ha preso parte a White Collar e ha realizzato un documentario su un viaggio nelle Isole Faroe a sostegno della campagna di Sea Shepherd Operation Sleppið Grindini.

Per anni Ross è stato fidanzato con l’attrice americana Jennifer Love Hewitt, dopo averla conosciuta sul set di Ghost Whisperer. Nel 2008 i due stavano progettando le nozze quando, come ha svelato People, la Hewitt ha deciso di annullare il fidanzamento. L’ex star de I Cesaroni, da sempre riservata e attenta alla privacy, qualche tempo fa aveva raccontato la sua vita insieme all’attore irlandese, affermando di esser emolto felice.

“Ross ha 10 anni più di me – aveva confessato -, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro. Viviamo insieme e a casa si mangia italiano. Dovevo venire a Londra per mettermi a cucinare, a Roma mangiavo sempre dai miei”.