Alessandra Mastronardi si sposa, l’annuncio ufficiale su Instagram “diverso” dal solito

Alessandra Mastronardi si sposa. L’attrice di L’Allieva, resa nota dal ruolo di Eva Cudicini ne I Cesaroni, ha deciso di fare il grande passo e dire Sì al suo primo grande amore. Giampaolo Sannino, questo è il suo nome. E da sempre nel cuore della splendida artista, che finalmente ha ritrovato il sorriso dopo la fine turbolenta della relazione con Ross McCall. I due, riservatissimi, avevano già rivelato di volersi sposare. Lei, in particolare, ne aveva parlato in una lunga intervista su Vanity Fair nella quale aveva confermato che l’evento sarebbe stato imminente. Ora, che veramente manca poco alla cerimonia, ha confermato le nozze con un video su Instagram che però non è piaciuto a tutti.

Alessandra Mastronardi, come ha annunciato il matrimonio

Sapevamo che si sarebbe sposata presto, a luglio, nella sua Campania. A pochi giorni dalla cerimonia, quindi, di cui non si conosce la data esatta, Alessandra Mastronardi ha condiviso un video molto speciale che ha accompagnato con una didascalia inequivocabile: “Per me è sempre stato Sì”. Peccato, certo, che la clip sia parte di una campagna pubblicitaria di un noto brand di gioielli. La sua scelta ha fatto così storcere il naso ai suoi follower, che pretendevano qualcosa di più romantico e personale. Qualcosa di meno freddo, forse, visto che questo momento è atteso da moltissimo tempo.

Alessandra Mastronardi è invece nota per essere molto riservata. La sua storia d’amore con Giampaolo Sannino è stata tenuta segreta per molto tempo, soprattutto dopo la fine della sua lunga relazione con Ross McCall che avrebbe dovuto sfociare nel matrimonio. Una decisione molto precisa che ricalca la sua volontà di separare la vita professionale da quella privata, da sempre poco esposta e decisa per proteggere le sue questioni personali.

L’amore ritrovato per Giampaolo Sannino

Il suo futuro marito è il primo amore della sua vita. Si sono infatti rincorsi per moltissimi anni, senza mai capire di essere fatti l’uno per l’altra. È servita la crisi con il suo precedente fidanzato, e la rottura, per farle capire che quello che poteva renderla felice si trovava proprio vicino a lei. Un amore che hanno tenuto segreto, se facciamo eccezione per qualche condivisione su Instagram – a sprazzi – in cui lui non compare quasi mai.

La prima uscita ufficiale, come coppia, è avvenuta in occasione della Prima alla Scala di Milano, dove lei si è presentata con il suo nuovo amore sottobraccio. I loro volti parlavano chiaro e la luce emanata da Alessandra Mastronardi ha anticipato quello che ci aspettavamo tutte. Un matrimonio, da celebrare in estate, nella sua Campania. Difficile carpire i dettagli, dato che lei non ne parla mai. A eccezione dell’intervista resa a Vanity Fair, in cui aveva raccontato di come si fossero riavvicinati e di come si siano amati fin da giovanissimi. È invece certo il luogo in cui la coppia si terranno le nozze. Lei ha infatti scelto di tornare a casa e organizzare la cerimonia proprio nella sua terra natìa. Per i particolari, occorre invece aspettare ancora un po’.