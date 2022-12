Alessandra Mastronardi presenta il nuovo fidanzato: le prime foto in pubblico

Fonte: Ansa Prima della Scala 2022, sfida d’eleganza tra le donne della politica: Giorgia Meloni impeccabile

Bellissima, fasciata in un lungo abito nero e più felice che mai. Alessandra Mastronardi ha preso parte alla Prima della Scala di Milano e, per la prima volta, ha presentato in pubblico il suo fidanzato, con il quale ha deciso di condividere la sua vita. Il suo nome è Gianpaolo Sannino ed è un rinomato dentista romano. Riservatissimo, coi social blindati e lontano dal mondo dello spettacolo, è al suo fianco da circa un anno.

Alessandra Mastronardi, chi è il nuovo fidanzato Gianpaolo Sannino

Nuovo non si direbbe, ma di certo è la prima volta che l’attuale fidanzato di Alessandra Mastronardi compare in pubblico e in un’occasione così importante come la Prima alla Scala. È un odontoiatra ed è al suo fianco da circa un anno. Sembrerebbe che sia un vero luminare nel suo campo, un punto di riferimento per i suoi pazienti e per i colleghi. Le loro apparizioni sono state limitate, proprio per cercare di proteggere il sentimento che stava nascendo tra di loro e che l’attrice ha voluto custodire perché non fosse sciupato da inutili pettegolezzi.

“Un meraviglioso sogno diventato realtà. La Prima di tutto”, ha scritto con entusiasmo la Mastronardi, che ha così dimostrato di essersi lasciata alle spalle il passato. Reduce dalla lunga relazione con l’attore inglese Ross McCall, durata 4 anni, l’attrice si era svelata su Instagram con una dedica al suo nuovo amore, con cui ha passato le vacanze estive. “Sei il mio posto felice”, aveva scritto, lasciando intendere di aver ritrovato la felicità al fianco di una persona speciale.

Prima di rendere ufficiale la sua storia d’amore, si è presa il giusto tempo. Le foto di Diva e Donna però, scattate tra Villa Borghese e la Terrazza del Pincio, parlavano chiaro. Un incontro casuale, il loro, favorito da alcuni amici in comune. A rivelarne i dettagli era stato il Corriere della Sera che così, in modo ufficioso, aveva dato conferma di questa nuova frequentazione.

Il matrimonio saltato e la sua nuova vita

La fine della storia d’amore con Ross McCall è stata di certo turbolenta, poiché segnata da insistenti voci di tradimento. La coppia si è divisa ufficialmente a gennaio 2022, annullando così le nozze che invece erano previste e che – chiaramente – non sono mai state celebrate. Com’è nelle sue abitudini, l’attrice ha voluto mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda, lasciando che parlassero i fatti e non le parole.

A distanza di pochi mesi dalla conclusione della sua relazione con McCall, Alessandra Mastronardi ha reso ufficiale la sua nuova frequentazione con Gianpaolo Sannino che procede a gonfie vele. I suoi canali social lo dimostrano: con lui, sta condividendo alcuni momenti familiari, con i suoi affetti più cari e intorno all’albero decorato.

Una vita in costruzione, la sua, che sta raccontando attraverso le immagini rilasciate sui suoi social. Un albero addobbato, una moka che sbuffa e una passeggiata serale. Elementi che fanno pensare a una chiara ricerca di stabilità, non scontata per una donna della sua fama e che – spesso – è costretta a fare i conti con tutte le difficoltà che questa condizione comporta.