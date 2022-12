Prima della Scala 2022: è sfida d’eleganza

Imperdibile, come ogni anno, l'appuntamento con la Prima della Scala, serata inaugurale che apre la stagione teatrale milanese con l'opera russa Boris Godunov. L'evento mondano per eccellenza ha visto sfidarsi a colpi di eleganza alcuni dei nomi più importanti del panorama politico nostrano (e non solo). Ad attirare gli sguardi su di sé anche Giorgia Meloni, che ha scelto una mise elegantissima per l'occasione.