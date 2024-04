Ascolti tv del 6 aprile: Maria De Filippi sfida Carlo Conti

La prima serata del 6 aprile va in onda il serale di "Amici", in scontro diretto con il ritorno de "I migliori anni", su Rai

La serata di sabato 6 aprile 2024 è ricca di programmi interessanti per il grande pubblico. In particolari a scontrarsi c’è la terza puntata del serale di Amici. Maria De Filippi, in onda su Canale 5 come sempre saldamente alla conduzione, fa incontrare il mondo della danza e del canto nella scuola più ambita d’Italia. Non mancano discussioni e emozioni: ormai il talent è un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Rai 1 risponde con il ritorno de I migliori anni, un programma condotto da Carlo Conti.

Su Rai 1 torna in onda il programma condotto da Carlo Conti che rivive i successi senza tempo: I migliori anni. Rai 2 punta invece sull’azione con la serie tv FBI. Todo modo va in onda su Rai 3. Rete 4 punta su un grande immortale classico che riporta l’occhio sul dopoguerra italiano e sui suoi scontri con capacità e ironia: Don Camillo. Italia 1 è invece pronta a conquistare i più piccoli con Kung fu Panda 3.

