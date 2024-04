Ascolti tv del 13 aprile: Amici faccia a faccia con I migliori anni

Fonte: IPA Maria De Filippi

Nella serata di sabato 13 aprile 2024 il palinsesto tv si colora di talento ed energia. Rai 1 trasmette infatti la seconda puntata de I migliori anni, sotto l’esperta conduzione di Carlo Conti. Un varietà, giunto alla sua sedicesima edizione, che continua a riscuotere successo nel grande pubblico: l’esordio con la prima puntata dello scorso 6 aprile ha registrato ottimi ascolti, con uno share di oltre il 20%. Su Canale 5 va invece in onda la quarta puntata del serale di Amici: il talent show si avvia ormai alla fine della sua 23esima edizione e la gara si fa sempre più avvincente.

Rai 2 trasmette FBI, mentre Rai 3 punta su Le ragazze. Rete 4 sceglie di trasmettere un vero cult della produzione italiana: Don Camillo. Italia 1 cerca di conquistare spettatori con il film Troppo cattivi.

Ascolti tv 13 aprile, Maria De Filippi domina

Sabato 13 aprile 2024, su Rai 1 va in onda la seconda puntata de I Migliori Anni. Carlo Conti non raggiunge gli ascolti della scorsa puntata e si aggiudica 2.532.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5, invece, la quarta puntata del serale di Amici piace a 3.639.000 spettatori con uno share del 25.2%. Rai 2 trasmette FBI che conquista 936.000 spettatori (5.1%) e FBI International di 730.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Troppo Cattivi tiene attaccati allo schermo 542.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rai 3 il ritorno de Le Ragazze coinvolge 545.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete 4 Il Ritorno di Don Camillo totalizza un a.m. di 908.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Altre Parole registra 1.010.000 spettatori con il 5.7%. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 358.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, ascolti tv di sabato 13 aprile

Nel Prime Time Rai 1 trasmette Affari Tuoi e registra 5.097.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia arriva a 2.969.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai 2 TG2 Post informa 515.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine trasmette 1.074.000 spettatori (6.3%). Su Rai 3 CheSarà… è la scelta di 582.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete 4 Stasera Italia conta 659.000 spettatori (4%) nella prima parte e 480.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. Su Tv8 l’appuntamento con le qualifiche di Moto 2 è seguito da 195.000 spettatori pari all’1.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 430.000 spettatori (2.5%).

In aggiornamento