Ascolti tv 16 marzo: l’ultima puntata di C’è posta per te contro L’Eredità

Fonte: IPA Maria De Filippi

Nel fine settimana di metà marzo, C’è posta per te, giunto ormai all’ultima puntata del 2024, sfida L’Eredità. Maria De Filippi, sabato 16 porta sul piccolo schermo le emozioni e le difficoltà di famiglie e conoscenti. A sfidarla Marco Liorni con appunto L’Eredità, in onda su Rai 1. Su Rai 2 ci sono invece le coinvolgenti Indagini di Sister Boniface. Rai 3 trasmette Il Provinciale. Italia 1 punta ai più piccoli con Clifford – il grande cane rosso, mentre su Rete 4 c’è il film cult Banana Joe, pronto a farci ridere di gusto.

Prima serata, ascolti tv 16 marzo: Maria De Filippi vola

Su Rai 1 sabato 16 marzo va in onda L’Eredità – Serata Sanremo e conquista 2.472.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con C’è Posta per Te commuove 4.170.000 spettatori con uno share del 28.7%. Su Rai 2 Le Indagini di Sister Boniface è la scelta di 448.000 spettatori (2.5%). Su Italia 1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso piace a 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 391.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete 4 Banana Joe fa ridere un a.m. di 877.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 976.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 412.000 spettatori (2.2%) e 4 Hotel 252.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 324.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi registra 5.852.000 spettatori pari al 31%. Su Canale 5 Striscia la Notizia arriva a 2.916.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai 2 TG2 Post interessa 394.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.113.000 spettatori (5.9%). Su Rai 3 CheSarà… è la scelta di 611.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 666.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 559.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 620.000 spettatori pari al 3.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 423.000 spettatori (2.3%).

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.946.000 spettatori pari al 22.8%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.206.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.838.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.822.000 spettatori (18.6%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (309.000 – 2.2%), The Blacklist è seguito da 356.000 spettatori (2.1%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 386.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 558.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.152.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 938.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete 4 Terra Amara interessa 514.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Hotel registra un netto di 253.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 332.000 spettatori (2.3%).