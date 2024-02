Ascolti tv 24 febbraio: C’è Posta per Te sfida Tale e Quale

"Tale e Quale Sanremo" fronteggia "C’è posta per te" di Maria De Filippi e il film di animazione "Cattivissimo Me 2"

Maria De Filippi

La serata televisiva del sabato sera del 24 febbraio si propone di divertire, intrattenere e commuovere. I canali tv sfoderano i propri programmi di punta e i loro conduttori più fidati. Su Rai 1 Carlo Conti fa da padrone con un nuova puntata di Tale e Quale Sanremo, un programma divertente e appassionante, sempre pronto a strapparci una risata. Su Canale 5 va invece in onda C’e posta per te, con l’insostituibile Maria De Filippi, pronta a raccontare storie ed emozioni.

Rai 2 trasmette FBI, mentre Rai 3 punta su Il provinciale. Su Rete 4 va in onda il cult con Bud Spencer e Terence Hill: Io sto con gli ippopotami. Italia 1 punta tutto sul film di animazione Cattivissimo me 2, in grado di tenere incollati al televisori grandi e piccini con le avventure di Gru.

Prima serata, ascolti tv 24 febbraio: Maria De Filippi stravince

Sabato 24 febbraio 2024 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo e conquista 3.159.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, dalle 21:35 alle 00:47, ha raccolto davanti al video 4.659.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai 2 F.B.I. è la scelta di 919.000 spettatori (4.8%) e F.B.I. International di 777.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Cattivissimo me 2 raduna 822.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 493.000 spettatori e il 2.8%. Su Rete 4 Io sto con gli ippopotami totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:43 alle 23:14, ha registrato 1.043.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 333.000 spettatori (1.8%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 349.000 spettatori con l’1.9%.

Access prime time, ascolti tv 24 febbraio 2024

Su Rai 1 Affari Tuoi registra 5.370.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia arriva a 3.326.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai 2 TG2 Post coinvolge 490.000 spettatori (2.5%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.194.000 spettatori (6.3%). Su Rai 3 CheSarà… è la scelta di 731.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 601.000 individui all’ascolto (3.2%) nella prima parte e 606.000 individui all’ascolto (3.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 497.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 523.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.072.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.283.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.167.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.078.000 spettatori (19.6%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (423.000 – 3%), Squadra Speciale Cobra 11 coinvolge 379.000 spettatori (2.2%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 445.000 spettatori (3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 619.000 spettatori (3.5%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 2.265.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 957.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 585.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Hotel appassiona 243.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 364.000 spettatori (2.5%).