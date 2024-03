Fonte: IPA Carlo Conti e Maria De Filippi

Nuova sfida agli ascolti tv nella serata del 2 marzo 2024: Maria De Filippi schiera C’è Posta per Te contro Carlo Conti, che torna su Rai1 con la versione celebrativa di Rischiatutto per i 70 anni della tv. I due conduttori sono molto amici ma, ogni sabato sera, si rinnova lo scontro pacifico tra di loro: chi vince? Su Rai2 è andata invece in onda l’atletica leggera, mentre Rai3 ha proposto una nuova puntata de Il Provinciale.

Su Rete4 è stato trasmesso Nati con la camicia, mentre Italia1 ha proposto il film per tutta la famiglia Cattivissimo me 3. La competizione, comunque, si è svolta tutta sulle Reti principali e soprattutto tra una delle ultime puntate dello show di Canale5 e il quiz riportato in tv per festeggiare l’importante anniversario della tv italiana.

Prima serata, ascolti tv del 3 febbraio: vince C’è posta per te

C’è posta per te di Maria De Filippi si conferma quale leader della sua fascia, portando a casa il 30,1% con 4.665.000 spettatori. Rischiatutto 70 di Carlo Conti ci prova ma si ferma al 18,4%, però con 3,14 milioni di telespettatori. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica interessano a 739.000 spettatori (3,9%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 è piaciuto a 729.000 spettatori pari al 3,8%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti piace a 429.000 spettatori e il 2,4%. Su Rete4 Nati con la camicia ha conquistato 841.000 spettatori (4,8%). Su La7 In Altre Parole di Massimo Gramellini, ha interessato 935.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 la differita della Formula 1 – GP Bahrain sigla 822.000 spettatori (4.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi si prende 323.000 spettatori con l’1,7%.

Access Prime Time, dati del 29 febbraio

Su Rai1, Affari Tuoi, con la conduzione di Amadeus, piace a 5.351.000 spettatori pari al 27,7%. Su Canale5 Striscia la Notizia si prende 3.249.000 spettatori con il 16,9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.229.000 spettatori (6,5%). Su Rai3 CheSarà… di Serena Bortone si prende 692.000 spettatori con il 3,6%. Su Rete4 Stasera Italia è la scelta di 537.000 spettatori (2,9%) nella prima parte e 496.000 spettatori (2,6%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza si prende di 521.000 spettatori (2,7%).

Il preserale, dati del 29 febbraio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni ha interessato 3.047.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità Weekend si è preso 4.279.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha ottenuto 2.265.000 spettatori (17,1%), mentre Avanti un Altro! Story ha conquistato 3.068.000 spettatori (19,3%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera (392.000 – 2.6%), i Mondiali Indoor di Atletica si prendono 578.000 spettatori (3,2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag conquista 384.000 spettatori (2,6%) e C.S.I. – Scena del Crimine conquista 625.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.148.000 spettatori pari al 12,6%, mentre Blob totalizza 868.000 spettatori pari al 4,8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore conquista 547.000 spettatori (3,1%). Su Tv8 la Formula 1, dalle 18:50 alle 20:11, registra un netto di 342.000 spettatori con il 2,1%. Sul Nove Little Big Italy conquista 403.000 spettatori (2,7%).