Ascolti tv del 4 maggio, chi ha vinto la sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi

Fonte: IPA Maria De Filippi e Carlo Conti

Chi ha vinto la sfida di ascolti del sabato sera in tv? L’eterna sfida tra Rai e Mediaset arriva alle battute finali: Carlo Conti chiude I Migliori Anni su Rai1, mentre Maria De Filippi ha ancora due puntate di Amici 23. Ieri sera sabato 4 maggio 2024 sono andati in onda i capisaldi delle Reti, i programmi più amati e visti: su Rai1 I Migliori Anni e il Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale5. La puntata di Amici della prossima settimana va in onda alla domenica per fare spazio alla Finale dell’Eurovision Song Contest 2024, dove partecipa Angelina Mango, reduce dalla vittoria a Sanremo 2024. Vediamo insieme gli ascolti tv del 4 maggio: l’offerta televisiva si è concentrata su show, grandi classici, film e approfondimenti.

Prima serata, ascolti tv del 4 maggio 2024: Amici straccia I Migliori Anni

Chi ha vinto la sfida del sabato sera? Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata de I Migliori Anni, programma condotto da Carlo Conti: ha ottenuto il 18% di share, con 2.894.000 spettatori. Su Canale5, invece, Maria De Filippi si conferma la Regina del sabato sera ed è imbattibile: il Serale di Amici ha totalizzato 3.697.000 spettatori con uno share del 25.4%, risultando quindi lo show più seguito della serata, amatissimo da un’ampia fascia d’età. Su Rai2, F.B.I. è stato seguito da 862.000 spettatori (4.7%). Rai3 si è fermato a 658.000 spettatori e il 4.1%. Effetto nostalgia su Rete4, dove Il compagno Don Camillo ha totalizzato 950.000 spettatori (5.7%). Per quanto riguarda Italia1, Madagascar 3 – Ricercati in Europa è arrivato al 3.8% per un totale di 683.000 spettatori.

Access Prime Time, dati del 4 maggio 2024

Veniamo ai dati di ascolto dell’Access Prime Time del 4 maggio 2024. Su Rai1 va in onda Affari Tuoi e non ce n’è per nessuno, perché è arrivato a uno share del 28.9% con ben 5.147.000 spettatori. Canale5, con Striscia la Notizia, si è fermato a uno share del 17.1% con 3.047.000 spettatori. Continuiamo con i dati: Rai2 con TG2 Post ha totalizzato 532.000 spettatori (2.9%). Rai3 con CheSarà… condotto da Serena Bortone è piaciuto a 667.000 spettatori con il 3.8%. Invece, Rete4 Stasera Italia ha convinto 566.000 spettatori (pari al 3.4% di share), ed è cresciuto nella seconda parte con 593.000 spettatori (3.3%). Infine, su Italia1 un grande classico, ovvero N.C.I.S. – Unità Anticrimine che ha ottenuto ben 1.011.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 maggio 2024

Infine, ecco i dati di ascolto del Preserale del 4 maggio 2024. Come sono andati i programmi? Ottimo come sempre L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7, che è riuscito a ottenere ascolti alti, 2.269.000 spettatori pari al 20.9%. Invece, L’Eredità Weekend ha registrato 3.369.000 spettatori, per un totale di 26%. In questo caso è Rai1 a battere le Reti Mediaset, con Avanti il Primo! Story su Canale5 che si è fermato a 1.768.000 spettatori (17.1%) e Avanti un Altro! Story ha totalizzato 2.441.000 spettatori (19.6%). 371.000 spettatori hanno preferito la Ginnastica Artistica su Rai2 (3.4%), ma The Blacklist ha raggiunto 301.000 spettatori (2%). Passiamo a Rai3 con TGR, che, nel campo dell’informazione, ha tenuto incollati allo schermo 1.743.000 spettatori, 12.8%, con poi Blob a 859.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Terra Amara ha conquistato 585.000 spettatori (3.9%) e infine su Italia1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 285.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è stato scelto da 421.000 spettatori (2.9%).