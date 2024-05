Ascolti tv del 5 maggio: è scontro tra Fabio Fazio e Paolo Bonolis

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Uno scontro senza precedenti, quello negli ascolti tv di domenica 5 maggio 2024, che ha visto fronteggiarsi Che tempo che fa di Fabio Fazio e Avanti un altro di Paolo Bonolis. I due grandi della televisione hanno proposto al pubblico i loro grandi classici, cercando di portare a casa la serata in termini di share che si fa sempre più difficile a causa della forza di Màkari, che miete successi anche in replica. Dopo un periodo di pausa, è invece tornato l’approfondimento giornalistico di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, mentre su Italia1 è andato in onda Jack Reacher: punto di non ritorno.

Prima serata, ascolti tv del 5 maggio: vince Avanti un altro

Nella prima serata del 5 maggio a trionfare, a sorpresa, è la puntata di Avanti un altro di Paolo Bonolis che totalizza il 14,2%. Stacca però di pochissimo la replica di Màkari di Claudio Gioè, che si ferma al 14,1% con 2,32 milioni di telespettatori contro i 2,66 milioni del programma di Canale5. Fabio Fazio con Che tempo che fa si ferma invece al 9,6%, un risultato comunque in linea con quelli di stagione, mentre Report di Sigfrido Ranucci, in onda su Rai3, ha totalizzato il 6,2%.

Su Rai2 9-1-1 ha radunato 628.000 spettatori (3,2%) e 9-1-1: Lone Star ha raccolto 707.000 spettatori (3,9%). Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno ha totalizzato 1.195.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Report ha totalizzato 1.436.000 spettatori con l’8% (anteprima dalle 21.01 alle 21.37 a 1.199.000 e il 6,2%, Plus dalle 23.06 alle 23.24 a 937.000 e il 6,5%).

Su Rete4 Zona Bianca è la scelta di 685.000 spettatori con il 4,9% di share. Su La7 Il Talento di Mister Ripley ha conquistato 287.000 spettatori con l’1,8%. Su Tv8 – dalle 20.31 alle 21.51 – 4 Ristoranti segna 720.000 spettatori e il 3,8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima, Che Tempo Che Fa segna 1.711.000 spettatori con il 9% nella prima parte e 1.158.000 spettatori con il 9,6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo, con il quale si conclude il programma storico del conduttore ligure.

Access Prime Time, dati del 5 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi è la scelta di 5.093.000 spettatori pari al 26,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raduna 2.834.000 spettatori (14,9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.127.000 spettatori (6,1%). Su Rai3 Chesarà…di Serena Bortone, che è stata ospite per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin, totalizza 748.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha totalizzato 576.000 spettatori (3,2%) nella prima parte e 542.000 spettatori (2,8%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica è la scelta di 817.000 spettatori pari al 4,3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 maggio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 conquista 2.393.000 spettatori con il 20,7% mentre L’Eredità Weekend raduna 3.573.000 spettatori con il 25,5%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha conquistato 1.899.000 spettatori (17,7%) mentre Avanti un Altro! è la scelta di 2.550.000 spettatori (19%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (564.000 – 5,8%), Novantesimo Minuto è la scelta di 682.000 spettatori (6,3%) nella prima parte e 543.000 spettatori (4,1%) nella seconda parte Tempi Supplementari.

Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 478.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha conquistato 353.000 spettatori (2,9%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha totalizzato 512.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 l’informazione dei TGR totalizza 2.031.000 spettatori con il 13,8%. Su Rete4 Terra Amara piace a 555.000 spettatori con il 3,4%. Su La7 Uozzap! Classic si prende 133.000 spettatori (0,9%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 395.000 spettatori (2,7%).