Una puntata de L’Isola dei Famosi iniziata nel segno delle polemiche, come spesso accade. Il gruppo sembra al limite, dopo un mese di fame. Corpo e mente sono molto provati e così gli scontri sono all’ordine del giorno. Ecco le pagelle della puntata di lunedì 6 maggio.

Samuel e Greta, voto: 4

Si parte subito all’attacco di Samuel e Greta, che formerebbero un gruppo autonomamente postosi alla guida. Loro decidono il da farsi e sono diventati un po’ il nemico lì in Honduras. Rosanna si scaglia contro di loro, ipotizzando anche una tresca, facendo innervosire il ballerino. Lui si definisce propositivo, sottolineando come ci sia una differenza. Khady interviene, dà contro Peron e si becca gli applausi, per poi svelare come Greta rubi il cocco, definendola un’ipocrita per averla attaccata per la storia del riso. Rosanna invece la accusa di risparmiare energie per vincere le prove, facendo nulla tutto il giorno. Ciliegina sulla torta? Sonia Bruganelli difende Greta e finisce sotto accusa: la difende perché la conosce.

Artur e Khady, voto: 7

Elenoire Casalegno aveva parlato di un possibile flirt sull’isola, durante il suo primo collegamento. In nessun caso si riferiva a Samuel e Greta, bensì a Khady e Artur. I due sono molto vicini e complici, al punto che pare stia nascendo qualcosa. Ovviamente dei dubbi sono stati sollevati e da chi se non Greta. Lo scontro con Khady è destinato a durare, anche se lei pare avercela soprattutto con Artur. Anche in questo caso Sonia Bruganelli si schiera con lei: “State facendo credere delle cose”. Una situazione esplosiva con l’opinionista, delusa dal fatto che Rosanna si sia salvata al televoto: “Speravo in un esito diverso”.

Casalegno e Bruganelli, voto: 3

Qualcosa sta accadendo dietro le quinte e non sembra essere piacevole. A inizio puntata Elenoire Casalegno ha salutato normalmente sia Sonia Bruganelli che Vladimir Luxuria, per poi esplodere di gioia nel saluto rivolto a Dario Maltese. Questo ha dato il via al primo tentativo di scontro dell’ex moglie di Paolo Bonolis. In seguito l’inviata si è rivolta così a lei: “Perché ridi Sonia?”. Quest’ultima: “Ma perché non posso ridere?”. In seguito la Casalegno fa un esempio in merito alla prova di ballo: “Il giudice sarà decisivo. Se ad esempio Sonia darà un voto negativo e Dario uno positivo”. Luxuria l’ha di fatto accusata d’avere dei pregiudizi verso la Bruganelli, la cui reazione stizzita è evidente. Alla fine le cose vanno proprio così, con Sonia negativa e Dario positivo. Elenoire reagisce: “Sono una veggente”.

Divisione in gruppi, voto: 6

Interessante il tentativo della produzione di cambiare le cose. Nuova isola, nuovo accampamento e divisione in due gruppi, posti l’uno contro l’altro. Lentamente viene svelato il tutto ai naufraghi, che hanno affrontato la prova leader per scegliere di fatto due capi. Si tratta di Greta e Samuel, che saranno dunque alla guida di due gruppi in contrasto. I naufraghi non sono entusiasti, considerando i loro “capi”, che scelgono la propria squadra. Samuel vuole Matilde, Edoardo, Artur, Khady e Rosanna. Greta sceglie Stoppa, Aras, Joe, Alvina e Valentina.