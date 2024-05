La finale di Amici 23 è stata ovviamente del tutto incentrata sui sei giovani talenti giunti fino allo step finale, ma non solo. Lo sguardo è stato in minima parte rivolto anche alla prossima edizione del famosissimo talent condotto da Maria De Filippi.

Casting Amici 24

Un messaggio in sovrimpressione ha annunciato al pubblico come sia stato dato inizio ai casting di Amici 24. Senza alcun dubbio, dunque, Mediaset continuerà a puntare sull’amatissimo talent. Al tempo stesso, è certo, Maria De Filippi non si prenderà una pausa dai suoi tanti impegni, ponendosi ancora una volta al timone della celebre trasmissione.

Tutto passa attraverso il sito WittyTv, che propone una specifica sezione dedicata ai casting. Da qui è possibile conoscere i dettagli e ottenere i moduli per tentare di accedere allo studio di programmi come Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu si que vales e Temptation Island.

Si è dunque già alla ricerca di nuovi talenti, che possano far sognare migliaia di fan in tutt’Italia. Sarà come al solito un lungo percorso, che potrebbe anche vedere infranto qualche sogno. Come spesso ricorda Maria, però, ciò non dovrebbe spingere a smettere di sognare. Si pensi che Ultimo, oggi tra i più amati cantanti d’Italia, è stato rifiutato nella scuola di Amici.

Come candidarsi ad Amici 24

I programmi prodotti dalla Fascino PGT fanno riferimento al sito WittyTv. Come detto, proprio da qui è possibile accedere alla fase iniziale del percorso che conduce alla propria chance d’accesso alla scuola di Amici.

La specifica sezione potrebbe riscontrare dei problemi, considerando il sovraffollamento prevedibile del sito. Una volta riusciti ad accedere, però, si potrà raggiungere il modulo online, da compilare in tutte le sezioni previste per candidarsi alla fase di selezione.

Non basta però inserire tutte le informazioni richieste. Occorre anche aggiungere degli allegati:

due foto frontali, di cui una a figura intera e una con inquadratura in primo piano;

frontali, di cui una a figura intera e una con inquadratura in primo piano; un video realizzato in tempi recenti rispetto all’invio, che sia rappresentativo dell’espressione artistica del candidato, il quale dovrà risultare ben visibile e riconoscibile.

Chiunque segua il talent Mediaset sa bene come ormai da anni si ricerchino unicamente due figure artistiche. Si tratta nello specifico di cantanti e ballerini, di ambo i sessi ovviamente. È bene ricordare, inoltre, come il filmato allegato al modulo sia di fondamentale importanza. Rappresenta infatti a tutti gli effetti un criterio di preselezione. Sarà bene curarlo nel dettaglio, dunque.

Questa è però davvero l’unica via per entrare a far parte di Amici 24? Tornando alla mente le parole di Cricca, che hanno generato non poche polemiche.

Ha infatti raccontato d’essere stato contattato dalla redazione del programma dopo aver parlato con Rudy Zerbi, ovvero uno dei prof del talent. Ma com’è successo tutto ciò? “Alla finale del Deejay on Stage c’era Rudy e sapevo che lavorando ad Amici come prof magari una buona parola poteva mettercela. Gli avevo detto d’aver inviato la domanda, senza ricevere risposta. Era il 24 agosto e avevo inviato la candidatura a giugno. La mattina dopo mi ha chiamato la redazione, dicendomi d’aver visto la domanda ma d’essere pieni”. Alla fine, sappiamo com’è andata.