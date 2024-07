Jack Vanore dopo la malattia: “Maria De Filippi mi è stata di grande supporto”

Fonte: IPA Jack Vanore, ex volto di Uomini e Donne

Chi ha seguito assiduamente Uomini e Donne sin dalle prime edizioni non ha mai dimenticato Jack Vanore, entrato a far parte della famiglia di Maria De Filippi come dapprima come corteggiatore, per poi ricoprire i ruoli di tronista e di opinionista per qualche tempo, insieme ai sempiterni Gianni Sperti e Tina Cipollari. È proprio alla conduttrice e padrona di casa che ha rivolto un pensiero nell’ultima intervista rilasciata a Gazzetta Active, ricordando come gli sia stata vicino nel periodo più difficile segnato dalla malattia.

Il supporto di Maria De Filippi durante la malattia

Questo è il momento della rinascita per Jack Vanore, per il quale gli ultimi anni sono stati tutt’altro che semplici. Quando nel 2020 ha lasciato Uomini e Donne il pubblico è rimasto di sasso. Una scelta improvvisa, almeno in apparenza, dettata però da ragioni a cui nessuno avrebbe pensato.

L’ex corteggiatore, poi tronista e anche opinionista del popolare dating show di Canale 5 ha ricevuto una diagnosi inaspettata: “È una cosa un po’ forte, di cui non ho mai parlato – aveva spiegato in una successiva intervista -. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. (…) Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita”.

Oggi Vanore è tornato a parlare di questo momento difficile, un periodo che ha attraversato e superato non senza intoppi, ma sempre con il sostegno della “famiglia” lavorativa che lo aveva accolto nel lontano 2007, su tutti proprio Maria De Filippi: “Le persone che mi seguivano sono state la mia forza. È stato importante sentire il loro affetto in un momento di sofferenza, come se in questo modo riuscissero a compensarla. Anche tutte le persone del programma di Uomini e Donne, da Maria de Filippi che mi è stata di grande supporto agli altri partecipanti, mi sono stati davvero tutti molto vicini: alla fine non eravamo solo colleghi o amici, ma una vera e propria grande famiglia, ed è una delle più grandi fortune che mi sia capitata”, ha ribadito nell’ultima intervista a Gazzetta Active.

Come sta Jack Vanore dopo la diagnosi e le cure

Non è mai sceso troppo nei dettagli, nelle rare volte in cui ha raccontato della malattia che lo ha costretto a fermare tutto. Ma finalmente, dopo due anni, Jack Vanore ha ripreso in mano le redini della propria vita, anche grazie allo sport che è sempre stato un suo fidato alleato.

“Fortunatamente oggi posso dirmi clinicamente guarito, ma prima a causa di questa patologia non potevo nemmeno stare al sole, perché la luce solare amplificava ulteriormente i miei problemi fisici – ha spiegato -. È stato un cambiamento improvviso nella mia vita: non che prima mi sentissi Superman, ma sono sempre stato una persona molto dinamica e attiva, poi ho preso questo pugno in faccia – per rimanere in tema visto che ho fatto pugilato per tanti anni – ma sono riuscito a rialzarmi. Ho potuto riscoprirmi e far evolvere delle nuove parti di me: credo sia l’unico modo per affrontare questi momenti, altrimenti diventa tutto molto complicato. Alla fine posso ritenermi fortunato e grato alla vita, perché nonostante le difficoltà sono riuscito comunque a stare meglio abbastanza velocemente”.