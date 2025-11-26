Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

È la conduttrice più stakanovista della tv italiana ma Maria De Filippi riesce a ritagliarsi anche del tempo per sé. Tra continue registrazioni, dirette, riunioni, scalette che cambiano all’ultimo minuto, anche il volto Mediaset ha bisogno di svago. E se la passione per il tennis e il crossfit è ormai cosa nota, Queen Mary ha ora svelato l’hobby che coltiva di notte, lontana dai riflettori.

Maria De Filippi e la passione per il burraco

Maria De Filippi è riuscita a sorprendere tutti. A Belve ha voluto condividere qualcosa di quotidiano e irresistibile: la sua passione segreta per il burraco online. Chiamata in studio da Francesca Fagnani, la bionda presentatrice si è presentata con un tablet sotto braccio, pronta a mostrare il suo mondo notturno fatto di partite interminabili contro sconosciuti digitali.

Davanti a Francesca Fagnani, la De Filippi ha confessato ciò che finora aveva custodito con sorprendente discrezione: è un’appassionata di burraco online. “Sono capace di giocare anche per due ore di fila, soprattutto la notte”, ha ammesso, con quel misto di ironia e precisione che la contraddistingue.

La rivelazione più gustosa, però, è arrivata con il suo alter ego digitale. Perché quando l’orologio supera le 23, Maria De Filippi non è più Maria De Filippi: diventa Cattivik.

Un soprannome nato in ufficio, tra una risata e un commento fuori luogo, e che oggi le permette di mischiarsi tra i giocatori di burraco senza essere riconosciuta. Un nome che evoca il più celebre Diabolik, ma che soprattutto le regala una libertà quasi infantile: quella di giocare in pace.

“Un soprannome che mi hanno dato in ufficio, perché un giorno giravo per l’ufficio in redazione. Una persona che era con me da tanti anni, stava guardando le foto di Brad Pitt. Io le dissi “Beh, tempi morti?”

“Con questo nome gioco a burraco online. Io ho la corona con un cuore vicino. Poi ci sono i coronati veri che hanno vicino cose più importanti di me. Gioco tante ore, anche per due ore di fila, contro sconosciuti. Gioco fino a che non cascano gli occhi”, ha continuato Maria prima di mostrare alla Fagnani come si sviluppa il gioco, sul suo tablet.

Insieme – sempre davanti alle telecamere di Belve – sono entrate in un tavolo virtuale contro uno sconosciuto. “Ma non lo può insultare?”, ha chiesto Fagnani alla De Filippi. “Guarda che sono molto brava”, ha così scritto la conduttrice a uno sfidante. “E mo vediamo il fenomeno”, ha risposto lo sconosciuto.

“Fenomeno sarai tu?”, ha continuato la De Filippi. Il botta e risposta è proseguito fino a quando la Fagnani ha costretto Maria a presentarsi allo sconosciuto, il quale però, davanti al messaggio “Sono Maria De Filippi”, ha svelato: “E io sono il Papa”. Lo studio è esploso in una risata collettiva: un attimo leggero, spontaneo, perfetto.

Non solo Maria De Filippi, gli altri Vip che amano il burraco

Gli appassionati di burraco sono cresciuti molto negli ultimi anni, grazie anche alle nuove possibilità di giocare online. Rappresenta un’ottima possibilità di svago e si adatta ad ogni momento della giornata. E tra i personaggi famosi Maria De Filippi non è di certo l’unica.

Ben nota è la passione di Alessia Marcuzzi per il burraco: la conduttrice ha addirittura chiamato il suo blog La Pinella, come una carta del burraco. Tra gli altri Vip appassionati troviamo Katia Ricciarelli, Raoul Bova, Elena Santarelli e Laura Pausini.

Le ragioni del successo del burraco sono dovute principalmente alle regole piuttosto semplici ed intuitive e alla natura aggregativa del gioco, oltre al fatto che è possibile giocare a qualsiasi età.

