Anticipazioni Belve, gli ospiti dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento della stagione con Francesca Fagnani e il salotto di "Belve": ospiti Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno

Cala il sipario sull’ultima stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2. Per l’atto finale, la padrona di casa ha messo a segno un vero e proprio poker di interviste, promettendo al pubblico una serata di confessioni senza filtri e momenti indimenticabili. E non mancherà un grande colpo di scena: l’intervista a Maria De Filippi, attesa per tutta la stagione.

Belve, le anticipazioni del 2 dicembre: gli ospiti della serata

L’ultima puntata della stagione di Belve si preannuncia ricca di colpi di scena: anche nella serata del 2 dicembre, che chiude un’edizione di grande successo, Francesca Fagnani ha preparato un parterre di ospiti di altissimo livello. Ci sarà Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, pronta a ripercorrere la sua lunga e intensa carriera. Attrice amatissima che nel corso dei decenni è stata diretta da molti giganti del cinema, nel salotto di Rai2 si racconterà tra la passione travolgente per Gino Paoli, svelando anche diversi aneddoti piccanti della loro intensa storia d’amore. Ma non solo: avrà modo di parlare anche del rapporto con la figlia Amanda e delle sofferenze della sua vita.

Fabio Fognini arriva a Belve nel suo momento di svolta personale: da pochi mesi si è ritirato dall’attività agonistica e oggi il campione del tennis italiano racconta la sua vita lontano dai campi. Dal matrimonio con Flavia Pennetta, al trasferimento stabile a Barcellona, la loro famiglia con i tre figli e la nuova avventura televisiva a Ballando con le stelle. Nel salotto di Francesca Fagnani non si tira indietro alle domande più scomode sul suo carattere fumantino, sugli episodi controversi, sugli scontri con arbitri e avversari.

Anche Sabrina Salerno è pronta ad aprirsi tra fragilità e grandi successi. nella sua intervista con Fagnani la popstar ripercorrerà il rapporto difficile con il padre e la sua recente battaglia contro il tumore al seno, scoperto grazie alla prevenzione e affrontato con coraggio, con paura ma determinazione.

Maria De Filippi intervistata a Belve

Uno dei momenti più attesi di stasera sarà l’intervista a Maria De Filippi. La regina di casa Mediaset ha preso parte a questa stagione di Belve in qualità di intervistatrice di Francesca Fagnani, con incursioni che hanno fatto impazzire il pubblico della celebre trasmissione. Dopo aver posto alla padrona di casa alcune delle domande più famose del programma, stasera la giornalista riprenderà il suo posto sullo sgabello per intervistare De Filippi.

Potrebbe tornare il tema del suo insolito nickname notturno online, “Cattivik“, per le partite di burraco, o magari affrontare argomenti più seri legati alla sua lunga carriera televisiva e alla vita privata.

A chiudere la puntata, come da tradizione, sarà il momento con il dietro le quinte e i fuori onda di Belve, l’ultimo di questa stagione.

Dove e quando seguire Belve in tv e in streaming

Belve va in onda martedì 2 dicembre in prima serata, alle 21.20 su Rai2, subito dopo TG2 Post. La puntata è visibile, oltre che in televisione, anche su RaiPlay, dove è disponibile in streaming e on demand.

