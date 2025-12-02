Stefania Sandrelli a Belve, la passione con Gino Paoli: “L’abbiamo fatto a San Pietro”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefania Sandrelli

Una nuova intervista di Belve che farà certamente discutere quella di Stefania Sandrelli, che ospite del salotto televisivo di Francesca Fagnani si è raccontata come non mai, tra carriera e vita privata. E soprattutto non ha tralasciato aneddoti piccanti, riportando degli episodi riguardanti la passione trascinante della storia con Gino Paoli.

Stefania Sandrelli a Belve, la storia d’amore passionale con Gino Paoli

È una Stefania Sandrelli senza filtri quella che si racconta a Belve, ospite del salotto di Francesca Fagnani. Impossibile non parlare, ripercorrendo carriera e vita privata, della storia travolgente con Gino Paoli, di cui si era innamorata perdutamente. Quando lo ha conosciuto per la prima volta lei aveva soltanto 15 anni: “Non sapevo che fosse sposato“, ha confessato, spiegando poi che insieme si sono “levati parecchie soddisfazioni”.

Da quella storia improvvisa e molto intensa, nacque la figlia Amanda, arrivata appena tre mesi dopo il figlio che Gino Paoli ebbe dalla moglie Anna. Una sovrapposizione complessa che la stessa attrice ricorda con ironia: “Amore a tre mai!», precisa, raccontando di quando il cantante tentò di negare l’evidenza: “Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo, con Anna, ne abbiamo parlato e riso insieme“.

Il momento più sorprendente dell’intervista arriva però quando Sandrelli rivela di aver fatto l’amore con Paoli “in cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la Cupola”. Una confessione che lascia Fagnani incuriosita. “Chi era il fortunato?”, chiede la giornalista. “Il solito”, replica l’attrice con un sorriso. E parlando della sua vita sentimentale aggiunge: “Il sesso ha contato molto nella mia vita e sono contenta che Gino mi abbia svezzata, perché anche lui era molto esuberante”.

Il rapporto con la figlia Amanda

Dopo tanta leggerezze, l’intervista di Stefania Sandrelli si tinge di toni più malinconici ricordando l’infanzia della figlia Amanda, venuta alla luce a Losanna il 31 ottobre 1964, quando l’attrice aveva appena 18 anni. Sono stati anni duri quelli della separazione dalla figlia, trasferita a vivere con Paoli e la moglie. In quel periodo Stefania Sandrelli era sposata con Nicky Pende: i due si erano uniti nel 1972, ma la relazione era stata presto compromessa da problemi legati all’alcol. “Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia“, ha raccontato senza nascondere la commozione. Dal matrimonio con l’imprenditore romano è nato nel 1974 il figlio Vito; la coppia si è poi separata nel 1976.

Fagnani guida l’intervista ricordando anche sulla carriera dell’attrice, chiedendole delle scelte artistiche più controverse, come il film La chiave di Tinto Brass, girato negli anni ’80, che la volle protagonista nel suo cult erotico. Sandrelli – che all’epoca aveva 40 anni – anche in questo caso, non si tira indietro, rispondendo con grande onestà: “La sceneggiatura era molto bella, ho avuto voglia di farlo”. Rivedersi sullo schermo, racconta, non le creò imbarazzo: “Mi sono piaciuta. E poi mi ha liberata”.

