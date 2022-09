Frasi sul tempo che passa: le citazioni, le poesie e gli aforismi più suggestivi

Fonte: iStock

Il tempo, se non lo si vive con lo spirito giusto, è il più grande nemico della mente umana. La paura che sfugga prima ancora di rendersene conto accumuna la maggior parte delle persone. Le frasi sul tempo che passa, le riflessioni di personaggi celebri e meno celebri, possono aiutare a trovare la chiave per affrontare serenamente una condizione immutabile.

L’importante, rispetto allo scorrere della vita, è cercare di fare in modo che ogni giorno sia pieno, che non ci siano rimpianti o rimorsi, che non rimangano frasi non dette, confessioni non rivelate. Ecco perché DiLei ha raccolto le citazioni, gli aforismi e le poesie più significative sul tema.

Frasi sul tempo che passa per il compleanno

Le frasi sul tempo che passa tornano utili almeno una volta l’anno. Quando si tende a fare bilanci, a capire se tutto è andato come ci si aspettava, se c’è qualcosa da migliorare e se è il caso di aggiustare il tiro. Gli amici, in tal senso, possono andare in soccorso di colui che compie gli anni con degli auguri mirati.

Il tempo non ti è nemico, il suo scorrere serve a ricordati quanto ogni istante sia unico e prezioso. Tanti Auguri.

Il passato è andato, che questo nuovo compleanno sia per te ricco di propositi per un futuro ricco di cose belle.

È servito davvero un sacco di tempo per diventare giovane come sei ora!

Dimentica il passato, guarda avanti al futuro ed alle cose migliori che devono ancora avvenire. Con tanto amore buon compleanno!

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Søren Kierkegaard)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Buon compleanno e che siano 12 mesi di felicità, 52 week-end di serenità, 365 giorni di amore, 8.760 giorni di pace, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amore moltiplicato per gli anni a venire.

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. (Franz Kafka)

I compleanni vanno via in un batter d’occhio, il tuo sorriso resta impresso nell’anima. Buon compleanno.

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla. (Charlie Chaplin)

Il compleanno arriva in fretta che quasi non ti accorgi degli anni che passano, così nel tuo viso quando lo ricordi con il tuo bel sorriso. Buon compleanno.

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: cominciamo. (Madre Teresa di Calcutta)

Celebra sempre l’età che ti senti, non quella che rappresenti! Tanti Auguri di buon compleanno!

Gli anni passano, ma tranquillo… dimostri solo quelli migliori.

Gli anni passano, ma per fortuna resti sempre uguale.

Qual è il tuo segreto? Hai una macchina del tempo? Buon compleanno!

Ci si mette molto tempo per diventare giovani. (Pablo Picasso)

Il saggio è colui che fa tesoro degli anni passati e vuole il meglio da quelli futuri.

Gli anni non passano per essere contati ma per essere festeggiati. Buon Compleanno.

Sei come il vino pregiato: invecchiando migliori! Tanti Auguri di Buon Compleanno.

Portare bene gli anni non significa non sentirne il peso ma dare ad essi il peso giusto.

Tanti auguri di Buon Compleanno a te che trasformi ogni istante della vita in un capolavoro.

Buon compleanno e che tu non smetta mai di guardare avanti al futuro, alle cose belle che devono ancora venire, aspettano te!

Impara da ieri, vivi per oggi, spera per domani. L’importante è non smettere di farsi domande. (Albert Einstein)

Conta la tua vita con sorrisi, non con lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni che passano. Buon compleanno

Non fermarti nel passato, non sognare il futuro, focalizza il pensiero sul momento presente. (Buddha)

Frasi divertenti sul tempo che passa

E per affrontare al meglio l’aspetto dell’esistenza che più intimorisce, e sul quale grandi pensatori e filosofi si sono espressi, perché non ricorrere alle frasi divertenti sul tempo che passa? In fondo, l’ironia è l’approccio migliore a ciò che spaventa. Rappresenta la strategia giusta per esorcizzare qualcosa che non si riesce ad accettare pienamente.

Avrei voluto rivivere i momenti più belli della mia vita, quelli più intensi, quelli che mi hanno aiutato a crescere, quelli in cui ho incontrato persone sbagliate… per mandarle direttamente a quel paese!

Intervistatrice: “Dicono che un uomo di 60 anni calvo sia molto sexy. Sean Connery: “Non saprei. Non sono mai stato a letto con un sessantenne calvo”.

Da piccoli sogniamo di diventare adulti, da adulti sogniamo di ritornare bambini e da vecchietti… vogliamo solo una bella pensione per vivere in pace!

Non c’è abbastanza tempo per fare tutto il niente che vuoi. (Bill Watterson)

Il nostro volerci bene durerà fino a quando lo vorremo… fino a quando uno di noi due non andrà all’altro mondo!

“Perché canti? Per ammazzare il tempo. Certo che possiedi un’arma micidiale. (Groucho Marx)

Perderemo i capelli, perderemo i denti, perderemo la bellezza… e perderemo la pazienza quando ci faranno notare che siamo invecchiati.

La vita può diventare quando passi gli 80, specialmente se c’è una macchina della polizia dietro di te. (Sam Ewing)

Cosa c’è di più veloce del tempo che passa? La mia voglia di riprendere la palestra!

Il mio dottore dice che facendo le scale a piedi si guadagnano minuti di vita. Rampa dopo rampa ho guadagnato due settimane, durante le quali pioverà sempre. (Woody Allen)

S’è fatto tardi molto presto. (Yogi Berra)

Considera il comune destino. Polvere siamo e polvere ritorneremo. E gli eschimesi granite. (Boris Makaresko)

Fermare il tempo che passa è come cercare di fermare un elefante infuriato con un retino per farfalle. Impossibile!

Ho buttato l’orologio nella spazzatura. Volevo perdere tempo. (Boris Makaresko)

Il tempo va così veloce che correndo ha consumato molte più scarpe rispetto a me!

Ogni cosa ha il suo tempo… peccato che le mie cose arrivino sempre in ritardo!

Ci sono cose peggiori della morte. Avete mai trascorso una serata in compagnia di un agente assicurativo? (Woody Allen)

Tempo, prendi una pausa? Sai che non fermarsi mai un attimo ti stressa e ti fa invecchiare precocemente?

Cerca sempre di metterti con un ragazzo più giovane di te. Tanto non maturano mai comunque. (Susan Savannah)

Frasi sugli anni che passano

Le frasi sul tempo, che passa inesorabile, sono per forza di cose legate a quelle sugli anni che si susseguono con la stessa cadenza. Viviamo periodi in cui ci sembra che scorrano più lentamente, altri più velocemente, ma quel che è certo che non si arrestano e non si può sapere quanti ne rimangano. Torna allora il concetto fondamentale di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo.

Quanti anni ho? … È evidente che un uomo, alla mia età, non può averne di più. (Ettore Petrolini)

Tutto sarà o sembrerà davvero nuovo solo il giorno in cui smetteremo di invecchiare. (Jean-Paul Malfatti)

Questo è lo shock: tutti i luoghi comuni sono veri; gli anni passano sul serio; la vita è davvero corta come ti dicono. (David Bowie)

Gli anni sono come le piramidi: contengono sempre qualche morto. (Alda Merini)

Non scambiare la felicità di molti anni col rischio di un’ora. (Tito Livio)

Ci stupisce sempre il vedere gente che chiede agli altri il loro tempo ed i richiesti accogliere prontamente la domanda; tutti e due guardano al motivo della richiesta di tempo e nessuno bada al tempo in quanto tale: lo si chiede e lo si dà, come fosse una cosa di nessun conto. Giocano con il bene più prezioso di tutti, un bene che li inganna. (Lucio Anneo Seneca)

La ragione conta gli anni, il cuore li ricorda. (Mirko Badiale)

Di solito un momento restituisce ciò che molti anni hanno tolto. (Publilio Siro)

Anno: una serie di trecentosessantacinque delusioni. (Ambrose Gwinnett Bierce)

I singoli istanti possono regalarci una felicità che non si esaurisce per centinaia di anni. (Orhan Pamuk)

È molto strano che gli anni ci insegnino la pazienza – che più breve sia il nostro tempo, più grande sia la capacità di aspettare. (Liz Taylor)

Qual è il pensiero più intollerabile: quello dei venti anni che non si hanno più o quello dei venti anni che si avranno in più? (Armand Salacrou)

Perché per ogni età c’è un sogno che muore, o uno che viene alla luce. (Arthur O’Shaughnessy)

Se potessi rivederti fra un anno farei tanti gomitoli dei mesi. Se l’attesa fosse di secoli li conterei sulla mano. E se sapessi che finita questa vita la mia e la tua proseguiranno insieme, getterei la mia come inutile scorza e sceglierei con te l’eternità. (Emily Dickinson)

Ogni anno sembra più breve di quello precedente. E sai perché? Perché è più breve. Quando hai dieci anni, un anno è un decimo della tua vita. Quando ne hai trenta, è un trentesimo della tua vita. Per cui è più breve. Credo che Einstein sarebbe d’accordo. Non con me, ma sarebbe d’accordo. (Daniele Luttazzi)

L’età non si misura in anni. La natura non distribuisce equamente l’energia. Alcune persone sono nate vecchie e stanche mentre altre diventano forti a settant’anni. (Dorothy Thompson)

L’anniversario è l’eco del tempo che passa. Inesorabilmente. (Pierre Véron)

Sai, Tino, ho scoperto che gli anni sono come una gomma che cancella, leggera, invisibile, e piano piano passa sugli occhi, sul naso, sulla bocca, e rende tutto sfumato, incerto, confuso… Questa gomma la sento passare e ripassare a ogni istante. (Catherine Deneuve)

Ci sono anni che pongono domande e anni che rispondono. (Zora Neale Hurston)

Gli anni tendono a riserbarci la bellezza delle delicatezze passate. Il corpo è una geografia di storie. (Gino Centofante)

Frasi sullo scorrere della vita

E, se si pensa alle frasi sul tempo che passa, una riflessione sull’esistenza è inevitabile. Sono due concetti differenti, ma con molti punti in comune. Si intrecciano, si uniscono e poi prendono strade differenti. Ma l’uno non può esistere senza l’altro. A tal proposito, molto profonde sono le frasi di Coelho sulla vita.

Dimentica i beni materiali. La vera felicità sta nel valutare il tempo e usarlo per vivere al meglio.

L’unica cosa che veramente ci appartiene è il tempo. Anche colui che non ha niente lo possiede. (Baltasar Gracian)

Il passato ci limita, ma il futuro ci spaventa. L’unico posto sicuro è il presente. (Isaac López)

Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. (Sant’Agostino)

L’amore è energia: non viene creato e non viene distrutto. Semplicemente è e sarà sempre, ciò che dà un senso alla vita e alla direzione verso il bene. L’amore non morirà mai (Bryce Courtenay)

Non sprechiamo il nostro tempo. Forse ce ne sono stati di migliori, ma è questo il nostro (Jean Paul Sartre)

Il tempo è la valuta della tua vita. È l’unica valuta che hai, e solo tu puoi determinare come sarà speso. Fai attenzione a non lasciare che altre persone lo spendano per te. (Carl Sandburg)

Cinque minuti sono più che sufficienti per sognare una vita intera. (Mario Benedetti)

Non sprechiamo il nostro tempo. Forse ce ne sono stati di migliori, ma è questo il nostro. (Jean Paul Sartre)

Non sprecare il tuo tempo con rabbia, rimpianti, preoccupazioni e rancore. La vita è troppo breve per essere infelice. (Roy T. Bennett)

Ho sciupato il tempo e ora il tempo sciupa me. (William Shakespeare)

I Quaranta sono la vecchiaia della gioventù, i Cinquanta sono la giovinezza della vecchiaia (Victor Hugo)

Non tenere conto del presente è quasi una malattia, nella nostra cultura, e noi veniamo continuamente condizionati a sacrificarlo al futuro. Con questo sistema, in conclusione, non solo evitiamo, adesso, ogni godimento, ma la facciamo finita per sempre con la felicità. (Wayne Dyer)

Il tempo è soltanto il fiume dove vado pescando. (Henry David Thoreau)

Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità ed ogni domani una visione di speranza. (Miguel de Cervantes)

La sfida è nel momento; il tempo è sempre ora (James Baldwin)

Il tempo è la migliore medicina per tutti i mali (Steve Jobs)

Il presente è il risultato necessario di tutto il passato, la causa necessaria di tutto il futuro. (Robert Green Ingersoll)

La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente persistente (Albert Einstein)

Il tempo e la pazienza sono gli attributi più grandi di tutti i guerrieri. (Lev Tolstoj)

I primi 40 anni della nostra vita ci danno il testo, i seguenti 30 il commentario. (Arthur Schopenhauer)

Fortunato è l’uomo che ha tempo di aspettare. (Calderón de la Barca)

La vecchiaia non migliora il cuore: lo indurisce. (Earl of Chesterfield)

La vecchiaia conduce ad una tranquillità indifferente che assicura la pace interiore ed esteriore. (Anatole France)

Il presente non esiste, è un punto tra l’illusione e il desiderio. (Llorenç Villalonga)

Quando pensiamo che domani non arriverà mai, è già diventato ieri. (Henry Ford)

Domani è solo un avverbio di tempo. (Graham Greene)

Poesie sul tempo che scorre

Per finire il viaggio tra le frasi sul tempo che passa, quale migliore maniera se non lasciandosi cullare dalla musicalità dei versi di poeti celebri. Artisti della parola che fanno sì che l’uomo possa ritrovarcisi e arrivare a una maggiore consapevolezza.

I versi di Henry Van Dyke

Il tempo è

troppo lento per coloro che aspettano,

troppo rapido per coloro che temono,

troppo lungo per coloro che soffrono,

troppo breve per coloro che gioiscono;

ma per coloro che amano,

il tempo non è.

I versi diHarvey MacKay

Il tempo è gratis ma è senza prezzo.

Non puoi possederlo ma puoi usarlo.

Non puoi conservarlo ma puoi spenderlo.

Una volta che l’hai perso non puoi più averlo indietro.

I versi di Orazio

Non domandare, Leuconoe – non è dato sapere – che

destino gli dei hanno assegnato a me e a te, e non consultare

gli oroscopi. Perché è meglio tollerare ciò che sarà,

sia che Giove ci abbia dato ancora tanti inverni sia che questo,

che sfianca il mar Tirreno con rocce di pomice,

sia l’ultimo: sii assennata, purifica il vino e recidi la duratura speranza,

ché la vita è breve. Mentre parliamo, se ne va il tempo geloso:

cogli l’attimo, e non fare nessun affidamento sul domani.

I versi di Kobayashi Issa

Sta come un pesce

che ignora l’oceano

l’uomo nel tempo.

I versi di Nazim Hikmet

Se invece di essere impiccato

vieni sbattuto dentro

per non aver rinunciato a sperare

nel mondo, nel paese, nel popolo,

se devi farti dieci o quindici anni

oltre al tempo che ti rimane,

non dirai,

«Sarebbe stato meglio essere appeso a una corda

come una bandiera»…

Punterai i piedi e vivrai.

Potrebbe non essere esattamente piacevole,

ma è tuo solenne dovere

vivere ancora un altro giorno

per fare dispetto al nemico.

Una parte di te potrebbe sentirsi sola, là dentro,

come un sasso in fondo a un pozzo.

Ma l’altra parte

deve essere così coinvolta

nel vortice del mondo

che ti venga da tremare là dentro

quando fuori, a quaranta giorni di distanza, una foglia si muove.

Aspettare lettere mentre sei dentro,

cantare canzoni tristi,

o stare svegli tutta la notte a fissare il soffitto

è dolce ma pericoloso.

Guardati la faccia tra una rasatura e l’altra,

dimentica la tua età,

stai attento ai pidocchi

e alle notti di primavera,

e ricorda sempre

di mangiare ogni ultimo boccone di pane…

E inoltre non dimenticarti di ridere di cuore.

E chissà,

la donna che ami potrebbe smettere di amarti.

Non dire che non è una gran cosa:

è come un ramo verde spaccato

per l’uomo che è là dentro.

Pensare alle rose e ai giardini fa male,

pensare al mare e alle montagne fa bene.

Leggi e scrivi senza riposo,

e consiglio anche di tessere

e di costruire specchi.

Voglio dire, non è che non si possano passare

dieci o quindici anni dentro

e anche di più…

È possibile

fintanto che il gioiello

nella parte sinistra del tuo petto non perda la sua lucentezza.