Frasi sul tempo: citazioni e aforismi per viverlo al meglio

Fonte: 123rf

Si tratta di qualcosa di intangibile, che sfugge fra le dita, ma che ha degli effetti immanenti sulla vita di qualsiasi essere vivente. Le frasi sul tempo, per noi esseri umani, possono essere uno stimolo per apprezzarlo e viverlo nel migliore dei modi.

Se ci sembra che ci stia sfuggendo di mano, se il suo passare inesorabilmente ci mette paura e vogliamo trovare il modo per sfruttarlo e non esserne vittime, ecco che DiLei ci viene in soccorso con una selezione delle citazioni e degli aforismi più suggestivi sull’annoso argomento.

Frasi sul tempo e la vita

Le frasi sul tempo, per forza di cose, parlano della vita. L’esistenza di tutti è scandita dal tempo, che viene scandito a sua volta dagli impegni, dagli obblighi, dalle giornate che passano scandite dal raggiungimento di obiettivi e dal rispetto delle scadenze.

Qualche volta, però, vale la pena fermarsi. Guardarsi dentro. Capire se la qualità della propria vita è all’altezza di bisogni e aspettative. Vale la pena chiedersi: “Se dovessi morire adesso, avrei rimpianti o rimorsi? Potrei dire di aver vissuto al massimo delle mie possibilità?”.

Purtroppo non tutti sarebbero in grado di rispondere in maniera soddisfacente. Ecco allora che celebri pensatori e gente comune, capaci di mettere nero su bianco qualcosa che sfugge o che magari non si è in grado di esternare, aiutano a dare forma a pensieri e paure che sono comuni ai più.

Il tempo è un’illusione. (Albert Einstein)

Il tempo è una delle poche cose importanti che ci sono rimaste. (Salvador Dalí)

Abbiamo una vita sola. Nessuno ci offre una seconda occasione. Se ci si lascia sfuggire qualcosa tra le dita, è perduta per sempre. E poi si passa il resto della vita a cercare di ritrovarla. (Rosamunde Pilcher)

Un uomo che osa sprecare un’ora di tempo non ha scoperto il valore della vita. (Charles Darwin)

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni. (Jeremy Irons)

Il tempo è ciò che più desideriamo, ma che, ahimè, peggio usiamo. (William Penn)

Il tempo è la valuta della tua vita. È l’unica valuta che hai, e solo tu puoi determinare come sarà speso. Fai attenzione a non lasciare che altre persone lo spendano per te. (Carl Sandburg)

Ami la vita? Beh, se ami la vita, non sprecare il tempo, perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita. (Benjamin Franklin)

Alcuni sono disposti a fare qualsiasi cosa, tranne vivere qui e ora. (John Lennon)

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”. Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. (Lewis Carrol)

Devo liberarmi del tempo e vivere il presente giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. (Alda Merini)

Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. (George Santayana)

I bambini non hanno né passato né futuro, quindi si godono il presente, cosa che raramente accade a noi adulti. (Jean de la Bruyère)

Il tempo è una cosa creata. Dire «non ho tempo» è come dire «non voglio». (Lao Tzu)

Dicono sempre che il tempo cambia le cose, ma in realtà devi cambiarle tu stesso. (Andy Warhol)

È il tempo che hai perduto per la tua rosa che rende la tua rosa così importante. (Antoine de Saint-Exupéry)

Il passato ci limita, ma il futuro ci spaventa. L’unico posto sicuro è il presente. (Isaac López)

Il tuo tempo è ora, non sprecarlo pensando a cosa avrebbe potuto essere e cosa no. (Steve Jobs)

Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato. (J.R.R. Tolkien)

Un minuto passato è irrecuperabile. Sapendo questo, come possiamo sprecare così tante ore? (Mahatma Gandhi)

Il maggior ostacolo del vivere è l’attesa, che dipende dal domani ma spreca l’oggi (Lucio Anneo Seneca)

Tante volte uno deve lottare così duramente per la vita che non ha tempo di viverla. (Charles Bukowski)

L’unica cosa che veramente ci appartiene è il tempo. Anche colui che non ha niente lo possiede. (Baltasar Gracián)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Ogni secondo è di valore infinito, perché è il rappresentante di un’eternità tutta intera. (Goethe)

Puoi chiedermi tutto quello che vuoi, tranne che il tempo. (Napoleone)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di un altro … Vivi la tua vita. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Nel libro della vita, la copertina con gli anni si sciupa, le pagine con qualche ruga ingialliscono, ma il contenuto non cambia. Chi è bello dentro lo rimane per sempre. A dispetto del tempo. (Giorgia Stella)

Non sprecare il tuo tempo con rabbia, rimpianti, preoccupazioni e rancore. La vita è troppo breve per essere infelice. (Roy T. Bennett)

Quanto è sciocco l’uomo che lascia passare il tempo sterilmente. (Goethe)

La vita non è una corsa contro il tempo ma una serie infinita di piacevoli soste. (Rachele Nigro)

Frasi sul tempo prezioso

La natura stessa del tempo, che passa per non tornare mai più, lo rende il bene più importante. Quello da amministrare nel modo migliore possibile. Trovando il giusto equilibrio fra desideri e doveri, fra impegni e tempo libero. L’importante, dato che non si può sapere quanto se ne ha a disposizione, è interpretare le frasi sul tempo adattandole ai propri bisogni e facendo in modo di essere sempre fieri della propria esistenza, il più prezioso dei tesori che possediamo.

Il tempo scopre la verità. (Lucio Anneo Seneca)

Cosa sono i millenni? Una manciata di tempo. Polvere in confronto a un unico sguardo dell’eternità. (Hermann Hesse)

Nessuno ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso; andrà il tempo della vita per la via intrapresa e non tornerà indietro né arresterà il suo corso; non farà rumore, non darà segno della sua velocità: scorrerà in silenzio, non si allungherà per editto di Re o favore di popolo; correrà come è partito dal primo giorno, non farà mai fermate, mai soste. Che avverrà? Tu sei affaccendato, la vita si affretta: e intanto sarà lì la morte, per la quale, tu voglia o no, devi aver tempo. (Lucio Anneo Seneca)

Nessun rapporto è una perdita di tempo: se non ti ha dato quello che cercavi, ti ha insegnato di cosa hai bisogno. (Charles Bukowski)

Panta Rei – Tutto scorre. (Eraclito)

C’è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C’è un tempo che abbiamo vissuto, l’altro che abbiamo perso e un tempo che ci attende. (Lucio Anneo Seneca)

Ami la vita? Beh, se ami la vita, non sprecare il tempo, perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita. (Benjamin Franklin)

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Altre ci portano avanti e si chiamano sogni. (Jeremy Irons)

C’è un tempo per insistere e un tempo per lasciar perdere. Possa tu riconoscerli sempre. (Gio Evan)

Il tempo è troppo lento per coloro che aspettano, troppo rapido per coloro che temono, troppo lungo per coloro che soffrono, troppo breve per coloro che gioiscono, ma per coloro che amano il tempo è eternità. (Henry Van Dyke)

Il tempo è un grande autore. Trova sempre il perfetto finale. (Charles Chaplin)

Chi dedica il suo tempo a migliorare se stesso non ha tempo per criticare gli altri. (Madre Teresa di Calcutta)

Le tre cose più difficili in questo mondo: mantenere un segreto, perdonare un’offesa e sfruttare bene il tempo. (Benjamin Franklin)

Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo. (Stephen Hawking).

Frasi sul tempo che passa

E a proposito di movimento, le frasi sul tempo che passa sono le migliori per spiegare a fondo cosa significhi il concetto di fugacità e l’importanza di vivere ogni istante come se fosse l’ultimo. Fra gli aspetti più belli dell’esistenza – immaginiamo cosa significherebbe conoscere il giorno della propria morte – c’è quello di non conoscere quando arriverà la fine. Al tempo stesso, però, lo teniamo a mente troppo poco e facciamo scelte futili rispetto al valore della vita stessa.

Il tempo è davvero l’unico capitale che un essere umano ha, e l’unica cosa che non può permettersi di perdere. (Thomas A. Edison)

Il tempo raffredda, il tempo chiarifica; nessuno stato d’animo si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere delle ore. (Thomas Mann)

La vita può essere capita solo tornando indietro; ma deve essere vissuta andando avanti. (Søren Kierkegaard)

Il tempo spiegherà. (Jane Austen)

Non ho tempo, sto solo dicendo che non è una priorità. (Ravikant Navale)

Vivere è così sorprendente che lascia poco tempo a tutto il resto. (Emily Dickinson)

Il tempo è un grande maestro. Peccato che uccida tutti i suoi allievi. (Hector Berlioz)

Non importa quanto il tempo passa, non importa cosa prende posto provvisoriamente, ci sono cose che non verranno mai assegnate all’oblio, memorie che nessuno può rubare. (Haruki Murakami)

Le persone che dicono che ieri era meglio di oggi stanno fondamentalmente svalutando la loro stessa esistenza. (Karl Lagerfeld)

Di sicuro tutto quanto sta finendo, ma non ancora. (Jennifer Egan)

Tutto passa, ma niente va via del tutto. (Jenny Diski)

Le mie aspettative per il futuro? Un bel passato (Ljupka Cvetanova)

Se guardi nel corso degli anni, gli stili sono cambiati: i vestiti, i capelli, la produzione, l’approccio alle canzoni. La ciliegina sulla torta ha cambiato sapore. Ma se guardi davvero la torta stessa, è davvero la stessa. (Giovanni Oates)

Il passato è fatto di fatti… suppongo che il futuro sia solo speranza. (Isaac Marion)

Un anno passa rapido, un mese mai. (Leo Longanesi)

La vera definizione di malattia mentale è quando per la maggior parte del tuo tempo è speso nel passato o nel futuro, ma raramente vive nel realismo di adesso. (Shannon L. Alder)

L’età non si misura in anni. La natura non distribuisce equamente l’energia. Alcune persone sono nate vecchie e stanche mentre altre diventano forti a settant’anni. (Dorothy Thompson)

Questo è lo shock: tutti i luoghi comuni sono veri; gli anni passano sul serio; la vita è davvero corta come ti dicono. (David Bowie)

I vecchi amici muoiono, nuovi amici appaiono. È proprio come i giorni. Un vecchio giorno passa, un nuovo giorno arriva. L’importante è renderlo significativo: un amico significativo o un giorno significativo. (Dalai Lama)

Gli anni si sono susseguiti senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati. (Padre Pio)

Frasi sul tempo felice

Per vivere senza rimorsi e rimpianti, al di là di errori e aspetti incontrollabili, bisogna essere felici. La felicità è la massima tensione a cui ogni uomo dovrebbe aspirare, la si può trovare anche nelle frasi sul tempo e sull’amore. La ricerca della felicità potrebbe rivelarsi la felicità stessa. E la consapevolezza che non sia infinita o immutabile (come il tempo) è il segreto per accoglierlo appieno.

La vita è un dono, la vita è felicità, ogni minuto potrebbe essere stato un’eterna felicità.(Fëdor Dostoevskij)

I singoli istanti possono regalarci una felicità che non si esaurisce per centinaia di anni. (Orhan Pamuk)

La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottanta anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto. (Mark Twain)

La felicità della vita è fatta di frazioni infinitesimali: di piccole elemosine, presto dimenticate, di un bacio, di un sorriso, di uno sguardo gentile, di un complimento fatto col cuore. (Samuel Taylor Coleridge)

La vita non è che la continua meraviglia di esistere. (Rabindranath Tagore)

Quando ti alzi la mattina, ricorda quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l’anima respira e grazie alla quale vive. (Banana Yoshimoto)

La parte più felice della vita di un uomo è quella che trascorre stando sveglio nel letto la mattina. (Samuel Johnson)

Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell’egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. (Oscar Wilde)

Solo diventando consapevoli del nostro ruolo nella vita, per quanto piccolo, saremo felici. Solo allora potremo vivere in pace e morire in pace, perché soltanto questo dà senso alla vita e alla morte. (Antoine De Saint Exupéry)

Chiedere alla vita ciò che essa non ci può dare; dimenticare che il domani arriva sempre: due modi di preparare la propria infelicità. (Lucien Arréat)

Quando guardo al passato e penso a quanto tempo ho sprecato invano, quanto tempo ho perso in illusioni, in errori, nella pigrizia, nell’incapacità di vivere; quanto poco valore diedi al tempo, quanto spesso ho peccato contro il mio cuore e il mio spirito, allora il mio cuore sanguina. La vita è un dono, la vita è felicità, ogni minuto potrebbe essere stato un’eterna felicità. (Fëdor Dostoevskij)

Il presente non è mai il nostro fine; il passato e il presente sono i nostri mezzi; solo l’avvenire è il nostro fine. Così, non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e, preparandoci sempre ad esser felici, è inevitabile che non lo saremo mai. (Blaise Pascal)

Solo di rado s’incontra chi dica d’essere vissuto felice e, pago del tempo trascorso, esca di vita come un convitato sazio. (Quinto Orazio Flacco)

La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente fra noia e dolore, con intervalli fugaci, e per di più illusori, di piacere e gioia. (Arthur Schopenhauer)

Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima. (Alda Merini)

A proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente. (Roberto Benigni)

Dio mio! Un intero attimo di beatitudine! Ed è forse poco seppur nell’intera vita di un uomo? (Fëdor Dostoevskij)

Frasi sul tempo insieme

E quale miglior tempo se non quello condiviso con le persone che si amano, che spronano a essere migliori, che permettono di avere uno scambio costruttivo. Le frasi sul tempo sprecato ci insegnano quanto importante sia la condivisione degli attimi significativi della propria vita. Siano essi fasi cruciali o momenti di vita quotidiana di cui si riesce ad apprezzare il valore.

Amore e tempo vanno di pari passo: non si può amare senza il tempo che va avanti e il tempo non può andare avanti in modo corretto senza una prova d’amore.

Il tempo viene scandito dal cuore che batte per la persona che ami.

Il tempo fa vivere il nostro amore in eterno.

Chi vive d’amore non perde tempo.

L’amore è un sentimento che si comprende solo con il passare del tempo.

Il tempo ha forgiato i nostri cuori in un’unica cosa.

Chi vive d’amore vive per sempre.

Il tempo si è fermato a quella volta in cui io ti ho abbracciato la prima volta.

Da quando ho iniziato ad amarti mi sembra che il tempo si sia fermato.

Ricordo un tempo in cui io e te ci amavamo in silenzio e senza far rumore, mentre invece ora siamo come i fuochi d’artificio che si sparano a mezzanotte.

Non so amare, ma il tempo e la tua pazienza mi insegneranno a farlo.

Il tuo amore renderà la mia anima immortale nel tempo.

Il tuo amore mi salva dalla noia, dallo scorrere del tempo e dalla quotidianità della vita.

Vivrò per sempre nel tempo perché il tuo amore è talmente forte da ricordarmi.

Frasi sul tempo più belle da condividere

E se i propri pensieri, le proprie riflessioni non si possono condividere con il prossimo, non si possono esternare per ricevere qualcosa in cambio, non ci si può arricchire a cosa servono le frasi sul tempo? Ecco quelle più suggestive che meritano di essere tramandate.