Frasi sulla leggerezza: le citazioni che ci ispirano a vivere senza pesi

La leggerezza può essere la nostra forza? Assolutamente sì. Fin troppo spesso ci dimentichiamo l’importanza di regalarci un sorriso, di alleggerirci le spalle dai pesi che ci portiamo, che ci trasciniamo, come fantasmi. Le frasi sulla leggerezza, invece, ci mostrano la possibilità di migliorare la nostra esistenza mediante piccoli passi: liberarsi dai pesi non è facile, ma non è nemmeno impossibile. DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi più belli sulla leggerezza: un modo per ricordarci che, quando tutto va male, un sorriso può sempre farci rinascere.

Frasi sulla leggerezza: le più belle

Uno dei maestri della leggerezza è stato Italo Calvino, che mediante frasi, racconti ed espressioni, ci ha permesso di comprendere che la vita, senza leggerezza, è grigia, spenta. La leggerezza non dovrebbe essere considerata un difetto, ma una virtù. Un valore aggiunto. Un modo per rialzarsi, sempre, anche quando il cielo si fa grigio e si avvertono i tuoni a distanza di km. Essere leggeri non vuol dire essere volubili: è un antidoto all’opacizzazione della nostra vita. Di seguito, le frasi più belle sulla leggerezza.

La leggerezza non è parente della superficialità, a differenza di quanto sostengono i superficiali che scambiano la pesantezza per profondità di pensiero. Massimo Gramellini

Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità, della mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro. T’insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece. Pier Paolo Pasolini

Si è così profondi, ormai, che non si vede più niente. A forza di andare in profondità, si è sprofondati. Soltanto l’intelligenza, l’intelligenza che è anche “leggerezza”, che sa essere “leggera”, può sperare di risalire alla superficialità, alla banalità. Leonardo Sciascia

Per vivere, proprio come per nuotare, va meglio chi è più privo di pesi, perché anche nella tempesta della vita umana le cose leggere servono a sostenere, quelle pesanti a far affondare. Apuleio

Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. Alessandro Baricco

Esiste una leggerezza della pensosità, così come tutti sappiamo che esiste una leggerezza della frivolezza; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca. Italo Calvino

Non credo sia peggiore cosa al mondo che la leggerezza, perché gli uomini leggeri sono strumenti atti a pigliare ogni partito per tristo, pericoloso e pernicioso che sia; però fuggitegli come il fuoco. Francesco Guicciardini

La leggerezza e la pesantezza sono entrambi legate a una filosofia di vita. Sono scelte di vita. La pesantezza può essere l’incarnazione di un senso di responsabilità, l’espressione della maturità, il risultato di una profonda meditazione o l’emanazione di una ricerca del senso della vita. La pesantezza, tuttavia, può anche portare a un senso di oppressione, quando viene sentita come un peso, un peso insopportabile. Allora è giunto il momento di lasciar perdere le cose e togliere loro la gravità. Erik Pevernagie

Che cos’è positivo, la pesantezza o la leggerezza? Parmenide rispose: il leggero è il positivo, il pesante è negativo. Aveva ragione oppure no? Questo è il problema. Una sola cosa era certa: l’opposizione pesante-leggero è la più misteriosa e la più ambigua tra tutte le opposizioni. Milan Kundera

Chi aspira alle vette e vuole volare deve liberarsi di tutto ciò che è pesante e farsi leggero: io la chiamo una divina capacità di leggerezza. Friedrich Nietzsche

Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. Mattea Rolfo

Liberatevi della zavorra, uomini! Lasciate che l’imbarcazione della vostra vita sia leggera, carica soltanto di quello di cui avete bisogno: una casa accogliente e qualche semplice piacere, un paio di amici degni di questo nome, qualcuno da amare e che vi ami, un gatto, un cane, e una o due pipe, cibo e indumenti a sufficienza e da bere in abbondanza, perché la sete è una compagna pericolosa. Jerome K. Jerome

Per sette anni aveva vissuto legato a lei e ogni suo passo era stato eseguito dai suoi occhi. Era come se lei gli avesse legato alla caviglia una palla di ferro. Ora il suo passo era tutt’a un tratto più leggero. Quasi si librava nell’aria. Era entrato nello spazio magico di Parmenide: assaporava la dolce leggerezza dell’essere. Milan Kundera

La leggerezza è il maggior ostacolo per la reputazione. Come l’uomo riservato è considerato più che uomo, così l’uomo leggero è tenuto in conto di meno che uomo. Non c’è difetto che arrechi maggiore discredito, perché la leggerezza si pone a fronte a fronte con la serietà e le muove guerra; l’uomo leggero non può essere tenuto in conto d’uomo di valore, soprattutto se è vecchio, perché l’età stessa lo obbligherebbe a mostrarsi saggio. Baltasar Gracián y Morales

Che sia benedetta la moda che ci mantiene volubili e leggere, anche quando vorremmo essere profonde. Erica Jong

La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso. Italo Calvino

Se si uscisse dall’ambito ristretto dell’orgoglio ferito, ci si renderebbe facilmente conto che buona parte delle situazioni che tanto ci opprimono sono insignificanti. Non dovremmo dar loro retta. Meglio prendere tutto con leggerezza e una risata, invece che soffocarsi nella fatica di affrontarle e superarle. Paolo Bonolis

Frasi brevi sulla leggerezza

Talvolta non basta riflettere sulla leggerezza: abbiamo bisogno di quella frase impattante, di quella citazione che può (davvero) svoltarci la vita. Siamo abituati per natura a riflettere, a farci conquistare dai pensieri, positivi e negativi, così come dalle emozioni e dai sentimenti. Essere leggeri è una sfida verso se stessi, soprattutto quando tendiamo a non vedere che le cose belle possono accadere. E accadranno, se ci ricorderemo di togliere qualche peso dalle nostre spalle.

Semplificare, vuol dire anche aggiungere leggerezza. Colin Chapman

È così facile essere solenni, ma è così difficile essere frivoli. Gilbert Keith Chesterton

Qualcosa di frivolo, un tocco di leggerezza, quell’apparente superficialità per ristabilire un giusto equilibrio tra le paure e le tante possibilità. Fabrizio Caramagna

Chi crede con leggerezza, si ricrede con amarezza. Proverbio

Il peso diventa leggero a chi sa portarlo. Proverbio

Molte mani fanno il peso leggero. Proverbio

Mi piace innamorarmi. È uno stato che mi dà calore, leggerezza. Dacia Maraini

La ragione per cui gli angeli sanno volare è che si prendono con leggerezza. GK Chesterton

La serietà è l’unico rifugio dei superficiali. Oscar Wilde

La realtà si trova nella leggerezza e nell’oscurità. Pablo Picasso

La leggerezza è propria dell’età che sorge, la saggezza dell’età che tramonta.

Marco Tullio Cicerone

Talvolta ci lamentiamo con leggerezza dei nostri amici per giustificare in anticipo la nostra leggerezza. François de La Rochefoucauld

Per essere capaci di leggerezza bisogna avere dello spirito. Milena Jesenská

La melanconia è la tristezza diventata leggera. Italo Calvino

Un filo d’erba. Le nuvole bianche nel cielo. La sabbia nei miei sandali quando esco dalla spiaggia. Tutto ciò che conosco di bello è senza pesantezza. Fabrizio Caramagna

Gli angeli possono volare perché si prendono alla leggera. Gilbert Keith Chesterton

Un cuore leggero vive a lungo. William Shakespeare

Chi ha piedi leggeri, riuscirà a correre anche sopra alla melma e a danzarvi come se fosse ghiaccio ben spazzato. Friedrich Nietzsche

Durante il giorno, cammina con leggerezza, siedi con leggerezza. Sorridi più spesso guardando in alto, come se sorridessi al cielo. Swami Kriyananda

Bisogna essere leggeri come una rondine non come una piuma. Paul Valéry

Se vuoi viaggiare lontano e veloce, viaggia leggero. Spogliati di tutte le invidie, gelosie, ripicche, egoismi e paure. Cesare Pavese

Nessuno è inutile in questo mondo se alleggerisce il fardello a qualcun altro. Charles Dickens

Ma per favore con leggerezza raccontami ogni cosa anche la tua tristezza. Patrizia Cavalli

Com’è misteriosa la leggerezza, hop hop hop, è una strana cosa è una carezza che non vuoi. Hop hop hop, butta via il dolore la pesantezza, hop hop hop, cerca di inventare la tua leggerezza e volerai. Giorgio Gaber

Frasi sulla leggerezza e l’empatia

Sentirci leggeri come una piuma, per essere empatici, per riuscire davvero a comprendere gli altri, per sentire ciò che provano i nostri amici, i familiari, è una fortuna. Il contrario della leggerezza è la pesantezza, ed è proprio in questo momento cruciale che non riusciamo a vedere oltre. Spesso, anzi, peggioriamo la situazione, perché non facciamo altro che cedere all’istinto di frenarci: non ci mettiamo nei panni degli altri per paura di non capire, e di non essere capiti a nostra volta. Le frasi sulla leggerezza e sull’empatia ci permettono di comprendere meglio questo aspetto.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre. Platone

Non è incredibile come quando ti innamori di una donna ti sembra che lei viva d’aria, senza peso e senza fatica, senza nemmeno bisogno di mangiare, alimentata solo dalle sue qualità sorprendenti? Andrea De Carlo

L’empatia fra le persone è come l’acqua nel deserto: si incontra di rado, ma quando capita di trovarla ti calma e ti rigenera. Emanuela Breda

Per amare concretamente il prossimo non basta volerlo ma sono necessari un ascolto attento e lo spegnimento di ogni pregiudizio: solo così impariamo a praticare l’empatia cioè a metterci nei panni dell’altro conoscendo i suoi bisogni, cosa lo fa soffrire, cosa lo fa vivere. Padre Enzo Bianchi

Libertà è trascinare le proprie catene con leggerezza. Guido Rojetti

Se vuoi che gli altri siano felici, pratica la compassione. Se vuoi essere felice tu, pratica la compassione. Dalai Lama

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio che ascolta, un complimento onesto, o il più piccolo atto di cura, i quali hanno il potenziale per trasformare una vita intorno. Leo Buscaglia

Il grande dono di noi esseri umani è che abbiamo il potere dell’empatia, tutti noi possiamo percepire un misterioso legame che ci unisce. Meryl Streep

Non è tanto il viaggio che è importante; è il modo in cui trattiamo coloro che incontriamo e coloro che ci circondano, lungo la strada. Jeremy Aldana

La più alta espressione dell’empatia è nell’accettare e non giudicare. Carl Rogers

Frasi sulla leggerezza e sulla vita

Che cos’è la vita senza un pizzico di leggerezza? Le frasi sulla vita hanno il potere di ispirarci: di farci credere che, sì, possiamo davvero cambiare in meglio. Non si smette mai di crescere, di migliorarsi, di trovare il modo di alleggerire l’anima e riempire il cuore. Quello che dobbiamo fare è guardare al futuro con occhio meno cinico, e aprirci al nuovo: pensare che, sì, qualche leggerezza può vestire le nostre labbra di un sorriso unico.