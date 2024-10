Frasi della buonanotte celebri, le più emozionanti per dormire

Celebri e famose: queste frasi della buonanotte sono il modo perfetto per far sapere a qualcuno che lo stai pensando

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le migliori frasi celebri e gli aforismi per augurare la buonanotte

Il momento della giornata in cui ci rilassiamo di più è quello in cui stiamo per andare a dormire e le frasi buonanotte celebri sono il modo migliore per accompagnarci verso il sonno.

Citazioni e aforismi che strappano un sorriso e sono perfetti per far sentire qualcuno davvero speciale.

DiLei ha raccolto le frasi celebri più belle ed emozionanti per augurare una buona notte su WhatsApp, Facebook e Instagram.

Frasi della buonanotte profonde

Le frasi della buonanotte profonde toccano l’anima e accompagnano la persona che vuoi verso il mondo dei sogni. Sono frasi frutto delle grandi menti di scrittori, pittori e personaggi celebri: citazioni e aforismi che fanno riflettere e che raccontano emozioni profondi.

Ciò che porta la notte dentro di noi, può lasciare stelle. (Victor Hugo)

La Luna, come un fiore nell’alto pergolato del cielo, con delizia silenziosa siede e sorride nella notte. (William Blake)

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora. (Albert Camus)

Preferirei imparare da un uccello a cantare piuttosto che insegnare a diecimila stelle come non ballare. (Edward Estlin Cummings)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev)

Non preoccuparti del fatto che il mondo possa finire oggi. In Australia è già domani. (Charles M. Schulz)

Non definirti povero perché certi tuoi sogni non si sono avverati. Solo chi non ha mai sognato è veramente povero. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare. (Luis Sepùlveda)

Allungando la mano per raggiungere le stelle, troppo spesso dimentichiamo i fiori sotto i nostri piedi. (Jeremy Bentham)

Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande. (Steve Jobs)

Stelle, nascondete i vostri fuochi! Non lasciate che la luce veda i miei profondi e tenebrosi desideri. (William Shakespeare)

Quando vedi il tramonto, aspetta l’alba. Perché preoccuparsi di un tramonto o di una luna che si sbiadisce? (Gialal al-Din Rumi)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti, perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata. (Ernest Hemingway)

E non saremo domani quelli che fummo, né quelli che siamo. (Publio Ovidio Nasone)

Un uomo si giudicherebbe con ben maggiore sicurezza da quel che sogna che da quel che pensa. (Victor Hugo)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. (Antoine de Saint-Exupéry)

Il Cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita: la speranza, il sonno e il sorriso. (Immanuel Kant)

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Indipendentemente da ciò che accade, o da quanto pessima può sembrare questa giornata, la vita continua e domani andrà meglio. (Maya Angelou)

Il cielo era così luminoso e c’erano così tante stelle che, dopo averlo contemplato, non si poteva non chiedersi come così tante persone malvagie potessero vivere sotto un cielo simile. (Fëdor Dostoevskij)

Possiamo perdonare facilmente un bambino che ha paura del buio; la vera tragedia della vita è quando gli uomini hanno paura della luce. (Platone)

Quando si guardano troppo a lungo, anche le stelle finiscono col diventare insignificanti. (Jules Renard)

Domani sarà un giorno speciale, o magari dopodomani, o fra qualche giorno… Ma ci sarà un giorno speciale. (Alessandro Baricco)

Riposa ma non fermarti mai. Anche il sole ha un turno di riposo ogni sera. Ma sorge sempre il mattino seguente. All’alba, ogni anima rinasce. (Muhammad Ali)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

Sognate. E sognate in grande, perché costa esattamente quanto sognare in piccolo. (Giuliano Pasini)

È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. (William Shakespeare)

Il mondo si divide in buoni e cattivi. I buoni dormono meglio, ma i cattivi, da svegli, si divertono molto di più. (Woody Allen)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C. S. Lewis)

Sì: sono un sognatore. Un sognatore è colui che riesce a trovare la sua strada solo al chiaro di luna, e la sua punizione è che vede l’alba prima del resto del mondo. (Oscar Wilde)

Tenetevi stretti ai sogni perché se i sogni muoiono la vita è un uccello con le ali spezzate che non può volare. (Langston Hughes)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle. (Og Mandino)

L’unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi. (Franklin D. Roosevelt)

Non è bello pensare che domani sia un nuovo giorno, ancora senza errori? (Lucy Maud Montgomery)

Ognuno di noi è una Luna e ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. (Mark Twain)

Frasi della buonanotte che colpiscono il cuore

A chi vanno i tuoi pensieri prima di andare a dormire? Per far sapere a quella persona che la stai pensando non c’è niente di meglio che usare le frasi della buonanotte famose.

Citazioni e aforismi che colpiscono il cuore, emozionando e lasciando il segno.

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

Non piangere quando tramonta il sole, le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. (Rabindranath Tagore)

Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Se miri alle stelle e colpisci la luna, va bene. Ma devi sparare a qualcosa. Molte persone non sparano nemmeno. (Confucio)

Amo l’ora silenziosa della notte. È l’ora in cui possono sorgere sogni beati. (Anne Brontë)

Non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare. (Jim Morrison)

Non puoi avere un domani migliore se continui sempre a pensare a ieri.

(Charles Kettering)

Conserva i tuoi sogni: i saggi non ne hanno di così belli come i pazzi! (Charles Baudelaire)

Una delle cose positive di questo mondo è che ci saranno sempre altre primavere. (Lucy Maud Montgomery)

Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. (Vincent Van Gogh)

Il giorno fu pieno di lampi; ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. (Giovanni Pascoli)

Ogni notte, quando vado a dormire, muoio. E il mattino dopo, quando mi sveglio, rinasco. (Mahatma Gandhi)

Quando non riusciamo a trovare la tranquillità dentro di noi, è inutile cercarla altrove. (François de La Rochefoucauld)

Voi vedete il buio, io preferisco contemplare le stelle. Ognuno ha il suo modo di guardare la notte. (Victor Hugo)

Il buio della notte, come la sofferenza, è muto e sordo. Il buio dell’alba, come la pace, è silente e quieto. (Rabindranath Tagore)

Se tu vuoi bene ad un fiore che sta in una stella, è dolce, la notte, guardare il cielo. (Antoine de Saint-Exupéry)

È molto più buio quando si spegne una luce di quanto lo sarebbe stato se non avesse mai brillato. (John Steinbeck)

Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno. (C.S. Lewis)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ci sono cose che impari meglio nella calma, altre nella tempesta. (Willa Cather)

Buonanotte: frasi brevi ed emozionanti

A volte non servono tante parole per far capire a qualcuno che è importante per te. Bastano delle frasi brevi ed emozionanti: piccole perle che arrivano dalle menti brillanti di personaggi famosi. Frasi straordinarie da condividere e appuntare.

Se puoi sognarlo, puoi farlo. (Walt Disney)

I sogni si fanno di notte e si completano di giorno. (Italo Svevo)

In tutte le cose è meglio sperare che disperare. (Johann Wolfgang von Goethe)

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo)

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno migliore dell’anno. (Ralph Waldo Emerson)

È meglio accendere una candela che maledire il buio. (Lao Tzu)

La fatica è il cuscino migliore. (Benjamin Franklin)

La cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno alla volta. (Abraham Lincoln)

Ogni ora di luce e di buio è un miracolo. (Walt Whitman)

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry)

È di notte che è bello credere alla luce. (Edmond Rostand)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra. (Theodore Roosevelt)

Quando sogna, l’uomo è un gigante che divora le stelle. (Carlos Saavedra Weise)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)