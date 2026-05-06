Dal successo di Uomini e Donne alla carriera sui social, sino allo scontro in tribunale con Conversano: che fine ha fatto Serena Enardu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Serena Enardu

Ex tronista di Uomini e Donne e volto televisivo, Serena Enardu si è costruita negli anni una carriera sui social, diventando un personaggio molto amato anche grazie alla sua storia d’amore con Pago.

La carriera di Serena Enardu fra tv e social

Classe 1976, Serena Enardu è nata a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, e dopo aver terminato le scuole è diventata un’imprenditrice, aprendo un negozio di telefonia nella sua città natale. La sua vita è cambiata improvvisamente nel 2007 quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Negli studi televisivi l’incontro con Giovanni Conversano e l’inizio di una storia d’amore capace di far sognare i fan, fra colpi di scena, tira e molla, ma anche tradimenti. La love story finirà poi qualche anno dopo, fra accuse reciproche e l’ombra di un tradimento del calciatore con Pamela Compagnucci.

Dopo quell’episodio, la carriera televisiva di Serena è continuata. Prima è approdata a Striscia la Notizia accanto a Cristian Cocco per realizzare alcuni servizi, poi ha girato alcune pubblicità con Elga Enardu, sua sorella gemella. Nel 2016 l’esordio al cinema con una parte in Zoolander 2, film con Owen Wilson e Ben Stiller.

Nel 2019 Serena torna in tv, questa volta per partecipare a Temptation Island Vip insieme a Pago, suo compagno e celebre cantante. Il reality causa la rottura fra i due che al termine del programma, durante il falò di confronto, si lasciano. A telecamere spente provano a recuperare il rapporto, ma le cose non funzionano.

La riconciliazione arriva grazie al Grande Fratello Vip, seguita da una convivenza interrotta nel 2020 quando Serena Enardu annuncia la rottura con Pago. Nel 2023 l’ex tronista torna sul piccolo schermo come concorrente dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

La vita privata di Serena Enardu

Quando approdò a Uomini e Donne, Serena Enardu raccontò di essere mamma di Tommaso. “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza – aveva spiegato qualche tempo fa a Verissimo -, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte”.

Fra gli amori più discussi c’è senza dubbio quello per Giovanni Conversano, nato a Uomini e Donne e seguito da migliaia di fan. Dopo la fine del legame con l’ex calciatore, Serena ha vissuto una storia d’amore intensa e tormentata con Pago. Dopo essersi detti addio diverse volte, i due si sono sempre ritrovati. Sino alla decisione di andare a convivere e di progettare le nozze, forti di un sentimento che, nonostante tutto, non si è mai spento.

Cosa fa oggi Serena Enardu

Oggi Serena Enardu lavora come influencer. Si occupa di benessere, fitness e lifestyle seguita da un’ampia community su Instagram e Tik Tok. Il figlio Tommaso è cresciuto e dopo il diploma si è trasferito all’estero per studiare.

Le ultime notizie riguardo l’influencer parlano di uno scontro in tribunale con Giovanni Conversano. Quest’ultimo avrebbe pronunciato alcune frasi riguardo l’ex compagna in un video social considerate lesive da Serena. La Enardu avrebbe dunque presentato una querela e presto i due si scontreranno in tribunale.