Elga Enardu annuncia la fine del matrimonio con Diego Daddi conosciuto a Uomini e Donne: dopo alti, bassi e riconciliazioni, la coppia si separa definitivamente

Dopo anni di alti e bassi, riconciliazioni e sfide condivise, Elga Enardu ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Diego Daddi. L’ex volto di Uomini e Donne ha scelto di comunicare direttamente ai suoi follower la conclusione del matrimonio, segnando la fine di un lungo percorso sentimentale iniziato nel 2017 nel famoso programma di Maria De Filippi.

Elga Enardu e Diego Daddi non stanno più insieme

Con un video pubblicato sui social Elga Enardu, gemella di Serena Enardu, ha rivelato di non essere più legata a Diego Daddi.

“Quello che vi sto per dire non è sicuramente facile, però siccome sono una persona coerente, onesta e leale, sincera e trasparente, mi sento di dovervi dire che la storia mia con Diego è finita. – ha fatto sapere – È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi. Lo farò perché sono una tosta. Vi chiedo gentilezza, discrezione e supporto, che so che arriverà”.

Ignoti, per ora, i motivi della separazione. Nessun commento da parte di Diego Daddi. Ma la coppia – che non ha avuto figli – non è nuova a separazioni e ritorni. Già nel 2023 si erano lasciati, per poi riavvicinarsi poco tempo dopo.

In quell’occasione, Elga aveva spiegato che non c’era stato alcun tradimento: “Ci siamo lasciati perché l’amore non basta, a volte crescendo ci si confronta con una maturità diversa”.

Aveva anche ammesso di non aver compreso pienamente le difficoltà del marito, che attraversava un momento delicato legato alla salute: “Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro”.

L’intensa storia d’amore tra Elga Enardu e Diego Daddi

Complice anche il fatto che questa relazione sia sbocciata grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, il rapporto tra Elga Enardu e Diego Dadi è sempre stato sotto i riflettori.

Qualche tempo fa aveva fatto parecchio discutere il debutto di Diego su OnlyFans, piattaforma per contenuti per adulti. La decisione aveva suscitato critiche, soprattutto dopo un video in cui l’ex corteggiatore era apparso accanto alla moglie in mutande.

Diego stesso aveva raccontato che l’idea era partita da un incoraggiamento scherzoso di Elga: “Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene”, gli disse lei. L’influencer sarda aveva sostenuto il marito con parole chiare: “Per quanto riguarda la scelta lavorativa di Diego, io sono assolutamente a favore di questo suo progetto perché ritengo che ognuno si debba esprimere come meglio crede. Soprattutto se non lede nessuno.”

Questa separazione, a differenza della precedente, appare più definitiva. Elga non ha fornito dettagli a riguardo ma ha chiesto ai suoi follower rispetto e discrezione, dimostrando una maturità emotiva notevole. Il suo annuncio, pur intriso di emozione, trasmette quella coerenza e sincerità che l’hanno sempre contraddistinta.

La fine della storia con Diego Daddi chiude un capitolo significativo della vita di Elga, segnato da amore, sfide personali e crescita interiore. Ora entrambi sono chiamati a riscrivere il proprio percorso individuale.

Nonostante la separazione, rimane intatta l’immagine di una donna forte e determinata, capace di affrontare momenti delicati con dignità e consapevolezza, pronta a intraprendere nuove strade nella propria vita sentimentale e personale.

