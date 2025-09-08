Pago e Serena Enardu, ritorno di fiamma ufficiale: il video sui social emoziona

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme: lei ha pubblicato su Instagram il video della romantica serenata che segna la fine del loro pit stop sentimentale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Serena Enardu e Pago

Se c’è una coppia del mondo dello spettacolo che sa sempre come sorprenderci è senza dubbio quella composta da Pago e Serena Enardu. Dopo i numerosi tira e molla e le ultime vicissitudini, con i due che avevano anche rimandato le nozze, sembrava proprio che sul loro amore fosse calato il sipario definitivo. Invece, a sorpresa, ecco arrivare il colpo di scena che ha infiammato il mondo del gossip nelle ultime ore: i due sono tornati insieme. E non in sordina, ma con un gesto plateale, romantico e social che ha già conquistato fan, curiosi e, naturalmente, i salotti televisivi pronti a commentare ogni dettaglio.

Pago e Serena Enardu, il video che vale più di mille dichiarazioni

La storia di Pago e Serena Enardu è nata e cresciuta sotto i riflettori ed è una delle più seguite della tv italiana. Dalla nascita del legame fino alle apparizioni nei talk e ai post condivisi sui social, la loro relazione è stata una vera e propria soap opera. Undici anni di amore intenso, fatto di momenti di grande complicità ma anche di crisi clamorose: solo pochi mesi fa, a maggio, Serena aveva annunciato la rottura spiegando che il cantante aveva lasciato la loro casa già a Pasquetta. Parole che suonavano come un addio definitivo, soprattutto dopo la romantica proposta di matrimonio fatta da Pago a novembre, davanti alle telecamere di Verissimo.

A rivelare la causa della rottura con il cantante era stata proprio Serena con un post al vetriolo pubblicato sui social: “Abbiamo avuto una discussione importante. Lui ha preso la sua valigia e se n’è andato, ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa” aveva dichiarato la Enardu senza aggiungere ulteriori dettagli.

Ma non è la prima volta che la coppia si lascia: il loro legame infatti è sempre stato caratterizzato da alti e bassi, da passione e liti anche piuttosto intense, senza dimenticare che Serena ad un certo punto sembrava anche aver trovato un nuovo amore durante le riprese di Temptation Island.

Invece adesso il colpo di scena che nessuno ormai si aspettava: qualche giorno fa Pago ha preso in mano il microfono mentre si trovava con Serena Enardu in un elegante ristorante e ha intonato il brano Una lunga storia d’amore di Gino Paoli. Una dedica in musica rivolta a Serena, seduta a pochi passi da lui e visibilmente emozionata: il momento è stato immortalato in un video poi diffuso sui social dalla stessa Enardu, accompagnato dalla significativa frase: “5 settembre 2025, fine del pit stop”.

Una scelta di parole che non lascia spazio a dubbi: la pausa di riflessione tra lei e Pago sembra proprio essere terminata e il loro amore ha deciso di ripartire. Ovviamente i fan sono subito andati in visibilio, felici di rivedere nuovamente insieme e più innamorati che mai i loro beniamini, anche se non sono mancati commenti più scettici e pungenti.

Pago e Serena Enardu, un amore lungo 11 anni tra passione e crisi profonde

Quella tra Pago e Serena Enardu è una delle relazioni più chiacchierate degli ultimi anni, una vera soap opera sentimentale che ha saputo appassionare i fan tra reality, dichiarazioni pubbliche e colpi di scena degni di un copione.

Il loro primo incontro risale a oltre dieci anni fa, quando entrambi si muovevano già nel mondo dello spettacolo: lei era stata tronista di Uomini e Donne e aveva diviso il pubblico per via del suo carattere deciso, lui invece era il tipico cantante romantico con una voce bellissima, reduce dal successo di Parlo di te, il brano che lo aveva portato al grande successo. Da quel momento era scattata una scintilla che ben presto si era trasformata in una relazione importante.

Negli anni la coppia però aveva dovuto affrontato momenti di grande passione e di altrettanta tensione: la loro storia aveva avuto il primo vero scossone durante l’esperienza a Temptation Island Vip nel 2019. In quell’occasione Pago e Serena Enardu infatti erano finiti sotto i riflettori per le incomprensioni emerse davanti alle telecamere. Serena aveva mostrato fragilità e dubbi sulla relazione, mentre Pago soffriva apertamente: solo recentemente aveva rivelato il vero motivo per il quale aveva deciso di partecipare. Ovviamente in quell’occasione il pubblico si era schierato senza dubbi dalla sua parte e poco dopo era arrivata la rottura tra lui e Serena.

Nonostante tutto, il destino aveva continuato a tenerli legati: dopo mesi di silenzio, i due avevano riprovato a ricostruire il rapporto, concedendosi nuove possibilità e da lì sono trascorsi ancora altri anni fino alla romantica proposta di matrimonio di Pago, arrivata a sorpresa a novembre 2024 durante Verissimo.

Il resto è ormai storia e ora i fan attendono di scoprire se il video pubblicato da Serena su Instagram rappresenta davvero l’ultimo capitolo della storia d’amore con Pago, quello che tutti sperano con il lieto fine.