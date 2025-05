Fonte: IPA Serena Enardu e Pago

Sembrava tutto pronto per il lieto fine, e invece il sipario è calato prima ancora che si potesse sognare l’altare. Serena Enardu, volto noto della televisione per la sua partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island nonché figura molto seguita sui social, ha confermato quello che ormai aleggiava nell’aria da giorni. Il matrimonio con Pago non si farà. Non per un rinvio o non per qualche intoppo organizzativo, ma per una rottura netta.

Serena Enardu e Pago si sono lasciati, salta il matrimonio

Quella tra Serena Enardu e Pago è una storia che il pubblico ha imparato a conoscere nel tempo, tra apparizioni televisive, confessioni pubbliche e momenti di crisi vissuti talvolta sotto i riflettori. Una relazione che ha sempre diviso il pubblico e per diverse ragioni. Da un lato chi sognava per loro un amore da favola, dall’altro chi li guardava con scetticismo. Ma, al di là delle opinioni, è impossibile restare indifferenti di fronte a una coppia che ha cercato, a più riprese, di ritrovarsi. E che ora sembra essersi definitivamente persa.

È stato Pago, al secolo Pacifico Settembre, a parlare in tv del grande passo che stavano per compiere, rivelando perfino il nome della prima invitata. In un’intervista resa a La Volta Buona da Caterina Balivo, il cantante sardo aveva lasciato intendere che le nozze con Serena Enardu fossero ormai imminenti. Un progetto comune, per loro, che rappresentava un nuovo inizio e una promessa finalmente mantenuta. Ma la risposta di lei, arrivata poche ore dopo, ha spazzato via ogni illusione: “Ci siamo lasciati, non stiamo più insieme. Se n’è andato di casa”. Lei l’aveva sostenuto durante la recente partecipazione a Ora o mai più, dov’era stato seguito da Patty Pravo come coach, ma stando alle ultime evidenze sembra proprio che non abbiamo resistito molto dopo la finale dello show condotto da Marco Liorni su Rai1.

La smentita dopo La volta buona

Non è la prima volta che i due protagonisti della vicenda presentano versioni contrastanti del loro rapporto, ma questa volta c’è un senso di definitiva chiusura nelle parole di Serena Enardu. “Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Sarebbe carino che uno andasse in tv, si sedesse e raccontasse la verità. Visto che c’è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata almeno diciamo la verità. A Pasquetta abbiamo discusso. Pago ha preso la sua valigia e se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato. È interessante”, ha spiegato nelle sue Stories di Instagram.

La prima invitata alle loro nozze sarebbe stata Miriana Trevisan, con la quale Pago è stato sposato e dalla quale ha avuto il figlio Nicola. Un rapporto, il loro, che è sempre stato raccontato come molto sereno malgrado la separazione. Ma, a detta di Enardu, pare che la realtà dei fatti sia molto diversa da quella che viene manifestata pubblicamente: “Aggiungerei che sarebbe carino che le persone che si siedono nei salotti raccontassero la verità. Ma quale amicizia. Chiedo gentilmente alle persone di avere rispetto, quello che io ho sempre avuto. La mia bocca ha sempre taciuto, è rimasta cucita e vorrei che gli altri facessero lo stesso”, ha concluso.