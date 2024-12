Serena Enardu e Pago, la proposta di matrimonio a Verissimo dopo la crisi

Verissimo, il programma condotto ogni weekend da Silvia Toffanin, ha regalato grandi emozioni ai fan di Pago e Serena Enardu: nella puntata del 30 novembre 2024, la coppia ha raccontato dell’ultimo periodo di crisi, che li ha tenuti separati per più di un mese. Tra alti e bassi, stanno insieme da più di dieci anni: eppure, non sono mancati i momenti no. Poi la proposta di matrimonio a sorpresa: “Mi vuoi sposare?”, la dichiarazione di Pago che ha emozionato moltissimo la Enardu e anche la Toffanin.

La proposta di matrimonio di Pago a Serena Enardu a Verissimo

Il salotto di Silvia Toffanin a Verissimo (la conduttrice è reduce dal successo stellare di This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo) sa sempre come regalare emozioni agli spettatori. Nella puntata del 30 novembre, in studio sono stati ospiti Pago e Serena Enardu: la coppia, tra alti e bassi, sta insieme da undici anni, ma non sono mancate le difficoltà e i momenti di crisi. Che, però, sono sempre riusciti a superare. In studio insieme alla Enardu e a Pago anche i figli Tommaso e Nicola.

Nonostante tutto, non si sono mai sposati e naturalmente la Toffanin non si è risparmiata: le nozze sono in programma? “Mai dire mai”, ha detto la Enardu. E Pago ha colto l’opportunità al volo: “Ma io la sposerei, che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?”. La risposta di Serena è affermativa e Silvia aspetta già l’invito ufficiale.

La crisi tra Pago e Serena Enardu

L’intervista è stata l’occasione giusta per parlare dell’ultima crisi di coppia, che però sono riusciti ad affrontare al meglio. “L’amore vissuto è fatto di montagne russe, altrimenti non lo stai vivendo realmente, ma i problemi ci sono sempre, solo che si affrontano”, ha detto Pago. Anche l’ultima incomprensione è stata ampiamente superata, come ha spiegato la Enardu: “L’ultimo di recente, in realtà rispetto al passato, è successa una cosa sciocca, che è ci ha tenuti separati più di un mese. Ho chiamato io, perché io sono più evoluta, le persone forti chiamano e affrontano”.

La verità è che, nonostante le montagne russe di alti e bassi, Pago e Serena Enardu si scelgono ancora, dopo 11 anni d’amore. E per l’ex volto di Uomini e Donne i motivi sono tanti: “Siamo molto diversi a livello pratico, ci accomunano i valori della famiglia, della lealtà. Pago è un uomo è estremamente onesto e lo amo per questo, perché nonostante sia così silenzioso e non sempre è facile capirlo, è un uomo onesto nei sentimenti. Sono passati anni, ma anche adesso quando vado a prenderlo all’aeroporto, mi batte forte il cuore, mi si smuove la pancia”. E lo stesso vale per Pago: “Io amo la schiettezza di Serena, tu sai con chi hai a che fare, quello che realmente pensa e prova tu lo sai. Mi fido ciecamente di lei, oltre al fatto che sono innamorato. Ovunque mi giri a guardare c’è Serena”. E chissà le nozze potrebbero quindi arrivare molto presto: sarebbe il coronamento di un sogno, dell’amore che resiste.