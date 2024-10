Serena Enardu e Pago di nuovo in crisi: lo sfogo amaro su Instagram

Fonte: IPA Serena Enardu e Pago

Pare proprio che tiri aria di tempesta tra Serena Enardu e Pago: sembra che la storia (da sempre caratterizzata da tira e molla) tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante sia giunta a un nuovo tormentato capitolo. Da giorni infatti si vocifera che i due si siano detti di nuovo addio, e a confermare la rottura ci sarebbe lo sfogo dell’influencer su Instagram, che ha affidato al suo profilo parole cariche di delusione e amarezza.

Serena Enardu e Pago, una nuova crisi: lo sfogo non lascia dubbi

Un lungo sfogo pieno di sofferenza quello che Serena Enardu ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Negli ultimi giorni hanno cominciato a circolare voci sempre più insistenti che vorrebbero la fine della relazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno Pago – nome d’arte di Pacifico Settembre – legati ormai da diversi anni.

La loro relazione ha attraversato diversi alti e bassi, tra rotture e crisi che avevano portato più volte a riconciliazioni. Nell’ultimo periodo tutto sembrava andare per il meglio tra Serena e il cantante, ma qualcosa sembra essersi incrinato da qualche tempo. La cosa non è sfuggita ai fan della coppia, che da qualche settimana hanno notato una certa lontananza tra i due sui social e hanno cominciato a indagare sulla loro storia.

Le domande dei follower si sono fatte incessanti e per questo Enardu ha deciso di rompere il silenzio, affidando alle storie di Instagram parole cariche di delusione e amarezza, che lasciano intendere che lei e il cantante si siano di nuovo allontanati.

“Non tutto si può spiegare”, ha esordito, spiegando di essere diventata prudente riguardo alle parole da spendere sulla sua vita privata. “Sto cercando di chiudere un cerchio del quale non posso parlarne. Superato il periodo choc, ho sempre bisogno di curarmi, rilassarmi e riposarmi mentalmente e fisicamente. Sono nella fase di ripresa e cura“.

Sebbene i dettagli forniti dall’influencer siano pochi, è chiaro che qualcosa si sia rotto (di nuovo) con il cantante, che invece ha scelto il silenzio. Serena ha pregato i suoi follower di avere rispetto di questo momento per lei delicato, chiedendo di non essere tempestata di messaggi: “Non mandatemi continuamente messaggi per chiedermi informazioni su quella cosa, sono un essere umano, crescendo si impara ad essere cauti. Rispettate un attimino la vita personale per favore.”

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago

La coppia ha una storia lunga alle spalle: i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014, ma nel 2019 la loro relazione, già scricchiolante, ha subito un vero e proprio scossone durante la partecipazione a Temptation Island Vip. Serena Enardu e Pago sembravano avere un legame forte e solido, ma durante il loro viaggio nei sentimenti lei si invaghì di un tentatore, cosa che portò i due a uscire separati dal programma.

Quando qualche mese dopo il cantante entrò nella Casa del Grande Fratello, l’ex tronista chiese di varcare la porta rossa per chiarire e cercare di riconquistare il suo cuore. I due tornarono insieme, ma nel 2020 un’altra crisi attraversò la loro storia portandoli a un’ulteriore rottura, non senza recriminazioni e attacchi reciproci sui social.

Dopo qualche tempo separati, un anno dopo i due sono tornati insieme: “È un riavvicinamento soft. Abbiamo semplicemente assecondato il nostro desiderio di riprovarci”, aveva spiegato lei sui social. La fiamma del loro amore sembrava essere tornata a bruciare più viva che mai, tanto che erano apparsi felici e innamorati come il primo giorno. Almeno fino a oggi.