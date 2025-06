Serena Enardu dopo le nozze saltate con Pago: “Periodo che mi scombussola”

Fonte: Getty Images Serena Enardu e Pago

Un periodo di certo non facile per Serena Enardu, a quasi un mese dall’ufficializzazione della rottura con Pago e relativo matrimonio annullato: su Instagram, nelle stories, dopo aver lanciato un box di domande, ha parlato del periodo che la “scombussola”. Ed è stata lei a chiarire la rottura, poco tempo dopo l’ospitata di Pago a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo.

Serena Enardu, il periodo da “disastro costruttivo” dopo la rottura con Pago

Il matrimonio era stato confermato a Verissimo: Serena Enardu e Pago dovevano convolare a nozze. Una proposta televisiva, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, aveva confermato la volontà della coppia di impegnarsi reciprocamente “per sempre”. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto ed è successo tutto molto in fretta: la Enardu aveva annunciato la rottura su Instagram, mentre qualche giorno prima Pago stava parlando degli invitati al matrimonio.

Su Instagram, nella giornata del 7 giugno, la Enardu ha risposto al box di domande dei follower, parlando del periodo che sta vivendo. Nessuna vacanza in programma: “L’ultima volta che stavo programmando un viaggio risale ai primi di aprile, poi mi è successo di tutto. Adesso voglio aspettare un pochino prima di ripensarci”. Ma è solo a domanda diretta, un “come stai” detto di cuore da una sua fan che l’ammira, che la Enardu si lascia andare: “È un periodo in salita, di presa di coscienza che mi scombussola. In questi periodi mi ascolto tanto, analizzo e cerco di conoscermi sempre meglio, affinché il disastro si riveli costruttivo“.

La rottura tra Serena Enardu e Pago

A metà maggio, Serena Enardu aveva annunciato la fine dell’amore con Pago, definendo il momento “delicato”: si era chiusa in un religioso silenzio ma, dopo l’ospitata a La Volta Buona, ha scelto di confermare la rottura. “Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Sarebbe carino che uno andasse in tv, si sedesse e raccontasse la verità. Visto che c’è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata almeno diciamo la verità”.

E aveva aggiunto: “A Pasquetta abbiamo discusso. Pago ha preso la sua valigia e se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta, ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato”. Si era anche espressa in merito al rapporto tra Pago e Miriana Trevisan. “Siamo molto amici”, aveva detto Pago da Caterina Balivo. Una dichiarazione che aveva sorpreso la Enardu: “Aggiungerei che sarebbe carino che le persone che si siedono nei salotti raccontassero la verità. Ma quale amicizia. Chiedo gentilmente alle persone di avere rispetto, quello che io ho sempre avuto. La mia bocca ha sempre taciuto, è rimasta cucita e vorrei che gli altri facessero lo stesso”. Da allora, Pago non ha più replicato alle parole della Enardu: oggi, Serena sta affrontando questo momento “in salita”, pur con gli scombussolamenti del caso. Come è normale che sia, dopo la fine di un amore.