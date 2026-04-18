Laura Freddi non si sposa più. Poi scoppia a piangere a Verissimo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Un matrimonio annunciato più volte in tv e sui giornali e ora rinviato a data da destinarsi. Per Laura Freddi le nozze possono aspettare, soprattutto quando in gioco ci sono la salute e la serenità della famiglia. Ospite di Verissimo, nella puntata del 18 aprile 2026, la showgirl ha raccontato con sincerità il motivo per cui il grande evento con il compagno Leonardo, padre di sua figlia Ginevra, è stato rimandate più volte.

Perché Laura Freddi ha rinviato il matrimonio

Laura Freddi non si sposa più. Non si tratta di ripensamenti o crisi di coppia, ma di difficoltà molto più profonde: i problemi di salute che hanno colpito i genitori e la suocera hanno inevitabilmente cambiato le priorità dell’ex Velina di Striscia la notizia.

“Ci sono dei motivi importanti se ho rimandato il matrimonio”, ha spiegato Laura Freddi a Silvia Toffanin. “Io e Leonardo stiamo insieme da tredici anni, quindi il matrimonio già c’è. Siamo praticamente sposati. Volevamo fare una grande festa soprattutto per Ginevra e per la nostra famiglia, perché ci teniamo davvero ma ci piacerebbe fare questa grande festa in salute”.

Purtroppo negli ultimi anni le preoccupazioni non sono mancate. I problemi cardiaci della madre e soprattutto le condizioni del padre, che ha affrontato ben quattro infarti, hanno reso impossibile pensare con leggerezza ai preparativi di nozze. Anche la salute della suocera ha contribuito a rallentare tutto.

Laura ha ammesso di avere quasi timore nel parlare ora delle nozze, come se nominarle potesse attirare nuovi ostacoli. Una forma di scaramanzia che accompagna una scelta profondamente legata all’amore per i suoi cari.

Se il matrimonio continua a essere rimandato, c’è però una persona che più di tutte sogna di vedere Laura e Leonardo all’altare: la loro figlia Ginevra, che ha fatto il suo debutto televisivo proprio nel programma di Canale 5.

È proprio lei, ha raccontato la showgirl, a spingere affinché quel giorno arrivi davvero. Un desiderio semplice ma potente, che rende ancora più importante l’idea di celebrare non solo un’unione già consolidata, ma anche una festa di famiglia.

Laura non esclude affatto il grande passo, anzi. Quel sì arriverà prima o poi ma probabilmente senza annunci e senza troppa esposizione pubblica come accaduto negli ultimi anni. Ci sarà anche se al momento non è chiaro quando. “Lo saprete solo dopo, o forse all’ultimo momento”, ha ribadito, affidandosi ancora una volta alla prudenza e alla superstizione.

Intanto oggi la situazione familiare più serena. Dopo mesi complicati, la presentatrice prova a ritrovare il sorriso e a guardare avanti con maggiore leggerezza.

Le lacrime di Laura Freddi a Verissimo

Nel salotto di Verissimo c’è stato inoltre spazio per il ricordo di Enrica Bonaccorti, una figura molto importante nella vita professionale di Laura Freddi. La conduttrice recentemente scomparsa è stata una delle prime a credere nel talento dell’ex ragazza di Non è la Rai.

E la soubrette non ha potuto fare a meno di commuoversi: “Ancora non realizzo la sua morte. Devo tanto a Enrica Bonaccorti, grazie a lei ho rotto il ghiaccio nel mondo della tv”. E infine la confidenza più amara: “Quando ho ricevuto la notizia le ho mandato un messaggio, lei per un periodo non ha risposto più a nessuno, si era chiusa e immagino non avesse voglia di raccontare. Ho un rimpianto, quello di non averla abbastanza rivista e frequentata”.