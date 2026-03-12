Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttrice

La conduttrice e autrice tv Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni per un tumore al pancreas. A gennaio, ospite a Verissimo, aveva raccontato il peggioramento della malattia

IPA Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A portarla via è stato un tumore al pancreas contro cui combatteva da tempo. Solo poche settimane fa, il 25 gennaio, a Verissimo, aveva raccontato con grande franchezza l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Le cure contro il tumore non sono andate bene – aveva confidato – ho dovuto ricominciare la chemioterapia”. E a Silvia Toffanin aveva espresso la sua precisa richiesta per il funerale.

Come è morta Enrica Bonaccorti e la sua ultima richiesta

Enrica Bonaccorti aveva scoperto la malattia neppure un anno fa. Per diversi mesi aveva preferito combattere in silenzio per poi decidere di condividere pubblicamente il suo dolore.

“La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa. Non solo il pubblico, ma anche tanti amici. Non sono disperata, non ho neanche tante speranze, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa”, aveva raccontato sui social dopo quattro mesi di silenzio.

Poi le interviste sui quotidiani e in tv, al già citato Verissimo ma anche a Domenica In e a La Volta Buona. L’ultima intervista televisiva è stata da Silvia Toffanin, dove Enrica aveva ammesso che le sue condizioni erano peggiorate.

“Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l’attenzione che ricevo”, aveva dichiarato.

Poi una richiesta ben precisa: “Al mio funerale non voglio altri morti, i fiori lasciateli al vento. I fiori tagliati mi danno una sensazione di morte, non sono vivi. Al mio funerale non voglio fiori“.

La vita privata di Enrica Bonaccorti

Sempre nella sua ultima intervista televisiva, Enrica Bonaccorti non aveva nascosto la sua preoccupazione per la figlia Verdiana, che è sempre stata al suo fianco nel periodo della malattia.

“Non voglio farla soffrire, ma è probabile che soffra. Vorrei darle tutte le cose belle, quelle che le tolgono dalle spalle i problemi che ha avuto. Vorrei che si sentisse soddisfatta e contenta con suo figlio”, aveva confidato la Bonaccorti, anche nonna di Teo.

Fino al 2021 è stata legata – per ben 24 anni – a Giacomo Paladino, un uomo che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo. Enrica era dunque single da qualche anno.

Negli anni ’70, invece, Enrica aveva sposato Daniele Pettinari, padre della figlia Verdiana, nata nel 1973. Il matrimonio durò appena due anni e si concluse in modo traumatico: poco dopo la nascita della bambina, Pettinari uscì di casa e non fece più ritorno. La conduttrice, allora molto giovane, si ritrovò improvvisamente sola a crescere la figlia.

In diverse ospitate televisive aveva ricordato quel periodo come uno dei più difficili della sua vita, segnato anche da problemi economici e da uno sfratto dalla casa in cui vivevano, che il marito le aveva fatto credere fosse sua.

Dopo la separazione Bonaccorti non ricevette mai alcun aiuto economico dall’ex marito e affrontò da sola le responsabilità della maternità, sostenuta soprattutto dalla propria madre. Nonostante il dolore dell’abbandono, quell’esperienza diventò per lei un momento di svolta, che le diede la forza di andare avanti e costruire il proprio percorso professionale e personale.

IPA

La figlia Verdiana è cresciuta accanto alla madre e, da adulta, ha deciso di prendere il cognome Bonaccorti. Una scelta maturata perché non aveva mai avuto rapporti con il padre (deceduto nel 2022) e non sentiva di appartenere a quella famiglia. Le motivazioni presentate alle autorità furono considerate evidenti e il cambio di cognome venne approvato rapidamente.

Con la scomparsa di Enrica Bonaccorti se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione italiana, protagonista per decenni tra radio, teatro e piccolo schermo.