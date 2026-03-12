Enrica Bonaccorti, quanti anni aveva e le cause della morte

Enrica Bonaccorti si è spenta il 12 marzo: negli ultimi mesi aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore al pancreas

Foto di Paola Landriani

Paola Landriani

Lifestyle Editor

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Pubblicato:

Enrica Bonaccorti, quanti anni aveva e le cause della morte
Enrica Bonaccorti, le cause della morte
Il mondo della televisione italiana dice addio a Enrica Bonaccorti, volto amatissimo del piccolo schermo e protagonista di alcune delle stagioni più popolari della tv tra anni Ottanta e Novanta. Conduttrice, autrice e paroliera, Bonaccorti ha attraversato decenni di spettacolo con uno stile diretto e riconoscibile, con leggerezza, ironia e una forte personalità.

Negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della sua malattia, raccontando il percorso di cure e la sua quotidianità con grande sincerità. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, lasciando senza parole colleghi e spettatori che la ricordano come una presenza familiare della televisione italiana.

Enrica Bonaccorti: età e causa della morte

Enrica Bonaccorti è morta il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni. La conduttrice era malata da tempo: negli ultimi tempi aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da tumore al pancreas, una malattia che stava affrontando con grande coraggio e affidandosi alle cure dei medici e al sostegno di sua figlia, Verdiana Pettinari.

In diverse interviste televisive aveva parlato della diagnosi e del percorso di cura. Nonostante la malattia e un periodo più ritirato, Bonaccorti aveva scelto di raccontare la sua esperienza con grande lucidità, condividendo con il pubblico tutte le difficoltà e le speranze legate alle terapie.

Poi, le sue condizioni sono peggiorate. In una delle ultime interviste aveva spiegato: “Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l’attenzione che ricevo”.

La sua morte ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo, dove in molti la ricordano non solo come conduttrice ma anche come autrice brillante e figura molto amata dal pubblico.

La carriera e il racconto della malattia

Enrica Bonaccorti è stata una delle figure più libere e versatili dello spettacolo italiano. Prima della televisione ci sono stati il teatro, il cinema, la scrittura. E anche la musica: tra i brani che portano la sua firma c’è La lontananza, interpretata da Domenico Modugno, una canzone diventata nel tempo un piccolo classico della musica italiana.

Il grande pubblico però impara a conoscerla soprattutto in televisione. Tra gli anni Ottanta e Novanta il suo volto entra nelle case degli italiani grazie a programmi molto seguiti come Pronto, chi gioca? e la prima stagione di Non è la Rai. Bonaccorti porta in tv uno stile personale, diretto, a tratti ironico, caratterizzato dal giusto mix di leggerezza e intelligenza.

Enrica Bonaccorti a "Non è la Rai"
Enrica Bonaccorti con il cast di “Non è la Rai”

Negli ultimi anni aveva scelto di raccontare anche la parte più fragile della sua vita. Dopo la diagnosi di tumore al pancreas aveva spiegato di aver vissuto i primi mesi quasi in silenzio, lontano dal rumore del mondo e anche da molte persone care. Solo dopo aveva trovato la forza di parlarne pubblicamente, con quella franchezza che l’ha sempre accompagnata: senza retorica, ma con la lucidità di chi non ha mai smesso di guardare la vita negli occhi.

