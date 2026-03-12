Enrica Bonaccorti, quanti anni aveva e le cause della morte

Il mondo della televisione italiana dice addio a Enrica Bonaccorti , volto amatissimo del piccolo schermo e protagonista di alcune delle stagioni più popolari della tv tra anni Ottanta e Novanta. Conduttrice, autrice e paroliera, Bonaccorti ha attraversato decenni di spettacolo con uno stile diretto e riconoscibile, con leggerezza, ironia e una forte personalità.

Negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della sua malattia, raccontando il percorso di cure e la sua quotidianità con grande sincerità. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, lasciando senza parole colleghi e spettatori che la ricordano come una presenza familiare della televisione italiana.

Enrica Bonaccorti: età e causa della morte

Enrica Bonaccorti è morta il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni. La conduttrice era malata da tempo: negli ultimi tempi aveva raccontato pubblicamente di essere affetta da tumore al pancreas, una malattia che stava affrontando con grande coraggio e affidandosi alle cure dei medici e al sostegno di sua figlia, Verdiana Pettinari.

In diverse interviste televisive aveva parlato della diagnosi e del percorso di cura. Nonostante la malattia e un periodo più ritirato, Bonaccorti aveva scelto di raccontare la sua esperienza con grande lucidità, condividendo con il pubblico tutte le difficoltà e le speranze legate alle terapie.

Poi, le sue condizioni sono peggiorate. In una delle ultime interviste aveva spiegato: “Speravo di stare meglio, invece ho ripreso a fare le chemio perché non era cambiato granché. A volte sto bene, altri giorni non sto bene. Bisogna andare avanti così. Io mi imbarazzo, vergogno, per tutta l’attenzione che ricevo”.

La sua morte ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo, dove in molti la ricordano non solo come conduttrice ma anche come autrice brillante e figura molto amata dal pubblico.