Addio a Enrica Bonaccorti, parla l’agente Andrea Quattrini sempre con lei: “Un modello”

Andrea Quattrini è lo storico agente di Enrica Bonaccorti rimasto accanto alla conduttrice sino all’ultimo istante della sua vita. La presentatrice si è spenta dopo una battaglia contro un tumore al pancreas che l’aveva piegata nel corpo, ma mai nello spirito.

Enrica Bonaccorti, il ricordo dell’agente

Sorridente, positiva e battagliera, Enrica solo un mese fa era stata ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo dove aveva svelato di essere alle prese con la scrittura di una autobiografia in cui parlava della sua vita privata e dei successi professionali. Un sogno spezzato dall’aggravarsi delle sue condizioni di salute che hanno richiesto qualche giorno fa un ricovero in una clinica romana, sino all’annuncio della morte che ha sconvolto e lasciate addolorate tantissime persone.

“Conoscevo Enrica Bonaccorti da più di 30 anni e non l’ho sentita mai parlare male di nessuno – ha spiegato Andrea Quattrini all’AGI -. Ogni suo intervento su qualunque argomento è sempre stato una dimostrazione di buon senso. Non perdeva mai l’occasione di dire la cosa giusta

“Io con lei scherzavo dicendole che avrebbe dovuto fondare il partito del buon senso – ha svelato -. È stata un esempio in un’epoca in cui in televisione si sono visti tanti urlatori. È stata una grande donna che ha fatto la storia della televisione ed era anche una grande scrittrice”.

La diagnosi della malattia e l’intervista in tv

Nel luglio del 2025 Enrica Bonaccorti aveva ricevuto la terribile diagnosi di tumore al pancreas. A raccontarlo era stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al Tg 1 nell’ottobre 2025 dove aveva parlato per la prima volta della malattia, spiegando i motivi che l’avevano spinta a sparire dalla scena pubblica.

“Mi sono come congelata: non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti – aveva svelato, parlando della diagnosi ricevuta dai medici -. Non parlavo con nessuno, non uscivo dalla mia stanza”. Nonostante il tumore non fosse operabile, Enrica Bonaccorti era apparsa decisa a combattere: “Non sono disperata, non ho neanche tante speranze – aveva spiegato -. La mia unica ragione di vita è mia figlia”.

In quell’occasione la conduttrice aveva ricordato anche Eleonora Giorgi, affetta dalla stessa patologia, che aveva raccontato col sorriso e con tanta determinazione, il suo percorso di cure e la voglia di vivere e amare che non l’avevano mai abbandonata sino alla fine.

Proprio sua figlia Verdiana le è rimasta accanto sino all’ultimo. Un legame fortissimo, quello fra le due donne, che ha consentito ad Enrica Bonaccorti di affrontare la prova difficile della chemioterapia e le sentenze dei medici che non le avevano più dato speranze negli ultimi mesi.

Andrea Quattrini che è stato l’agente di Enrica per moltissimi anni, era presente quando la conduttrice, purtroppo, si è spenta. Ad annunciarne la morte all’Ansa è stato proprio lui: “Enrica Bonaccorti si è spenta stamattina in una clinica romana dopo aver avuto, alcuni giorni fa, complicazioni legate alla malattia – ha spiegato -. La diagnosi di tumore al pancreas – precisa – era arrivata prima dell’estate 2025, quindi neanche un anno fa. Con quel tumore si hanno poche speranze”.