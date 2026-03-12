L’incontro con Domenico Modugno
L'ingresso di Enrica Bonaccorti nel mondo dello spettacolo risale alla fine degli anni '60, quando venne scelta da Domenico Modugno e Paola Quattrini tra trenta aspiranti attrici, per un ruolo nello spettacolo Mi è cascata una ragazza nel piatto. E dire che a quel provino partecipò quasi per gioco. Da quel momento nacque un legame indissolubile con l'artista e, proprio durante la tournée, iniziarono a germogliare le idee per alcune canzoni diventate poi immortali, come La lontananza e Amara terra mia. [Qui in una foto con Renato Carosone e Franca Gandolfi, moglie di Modugno]