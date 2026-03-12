Enrica Bonaccorti e il compagno Giacomo, chi era l’uomo più importante della sua vita

Giacomo Paladino è stato il grande amore di Enrica Bonaccorti: un legame durato 24 anni, lontano dai riflettori, che la conduttrice ha ricordato come il più importante della sua vita

Tra i grandi amori della vita di Enrica Bonaccorti ce n’è stato uno che ha avuto un posto speciale: quello per Giacomo Paladino. Un legame durato ventiquattro anni, lontano dai riflettori ma profondissimo, che la conduttrice ha sempre descritto come il più importante della sua vita. Un legame spezzato solo dalla morte.

Chi è Giacomo Paladino, l’ultimo compagno di Enrica Bonaccorti

Un amore lungo, silenzioso, lontano dai riflettori e al tempo stesso intenso: quello tra Enrica Bonaccorti e Giacomo Paladino è durato ventiquattro anni, fino alla morte di lui nel 2022. Un tempo lunghissimo, quasi un’intera vita adulta condivisa, che la popolare conduttrice ha sempre raccontato come il capitolo sentimentale più importante della sua storia.

A differenza di molti uomini che hanno incrociato il suo percorso, Giacomo Paladino non apparteneva al mondo dello spettacolo. Non cercava la scena, non amava la ribalta. E forse proprio per questo rappresentò per la conduttrice una sorta di porto sicuro, un equilibrio che lei stessa non aveva sempre trovato nelle relazioni precedenti.

Quando parlava di lui, Enrica Bonaccorti usava parole semplici ma piene di gratitudine. “Mi ha viziata per ventiquattro anni”, raccontava spesso con un sorriso. Un uomo “dolce e affettuoso”, capace di starle accanto senza invadere, di proteggerla senza soffocarla.

La loro fu una relazione costruita sulla quotidianità più che sui gesti eclatanti: una storia fatta di complicità, di abitudini condivise e di quella serenità che spesso arriva dopo molte tempeste.

Quando Giacomo Paladino morì nel 2022 a causa di una malattia, per la Bonaccorti fu un colpo durissimo. Nonostante il carattere forte e la lunga carriera alle spalle, la conduttrice non nascose mai quanto quella perdita l’avesse segnata.

Da allora non si legò più a nessun altro uomo fino alla sua morte avvenuta nel 2026 dopo una battaglia contro il tumore al pancreas.

Nonostante la lunga relazione, la coppia non convolò mai a nozze. Forse la Bonaccorti era ancora segnata dalla fine del suo matrimonio con Daniele Pettinari, padre dell’unica figlia Verdiana.

Il regista e fotografo lasciò Enrica a due anni dalle nozze: uscì di casa per una commissione e non tornò più, abbandonando di fatto la moglie e una bambina di undici mesi che poi, crescendo, decise di cambiare cognome.

Enrica Bonaccorti e i segnali dell’amato Giacomo Paladino

Anche dopo la morte di Giacomo, Enrica Bonaccorti non si era mai sentita davvero sola. Perché, in qualche modo, lui continuava a esserci.

In più occasioni Bonaccorti aveva confidato di percepire piccoli segnali che, secondo lei, arrivavano proprio dal suo grande amore. Episodi curiosi, coincidenze che le sembravano troppo precise per essere casuali.

Una volta, dopo una brutta caduta che rese necessario un intervento chirurgico, si ritrovò operata da un medico con un cognome che conteneva proprio il nome Giacomo. E come se non bastasse, l’incidente era avvenuto in via San Giacomo.

“Sono segnali. Io lo sento ancora vicino”, assicurava con convinzione. Parole che oggi suonano ancora più intense. Perché nella lunga vita di Enrica Bonaccorti – segnata da successi televisivi, momenti difficili e grandi passioni – Giacomo Paladino è stato l’amore che è rimasto fino alla fine, quello che non ha avuto bisogno di clamore per diventare il più importante.