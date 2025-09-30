Chi è Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica Bonaccorti

IPA Enrica Bonaccorti e Verdiana Pettinari

Verdiana Pettinari è la figlia di Enrica Bonaccorti, legatissima a sua madre e accanto a lei nella battaglia contro il tumore. La conduttrice ha annunciato di essersi ritirata dalla tv per sottoporsi alle cure, pubblicando un post in cui – nonostante la malattia – appare sorridente su una sedia a rotelle spinta proprio dalla figlia.

Chi è Verdiana Pettinari

Classe 1973, Verdiana Pettinari è nata a Savona ed è frutto del legame di Enrica Bonaccorti con Daniele Pettinari. La conduttrice e Pettinari ebbero una relazione durante gli anni Settanta che terminò poco dopo la nascita della loro prima figlia. Verdiana dunque è cresciuta solamente con mamma Enrica a cui è legatissima. Si è diplomata alla Marymount International School di Roma, specializzandosi poi in giornalismo all’Istituto Superiore di Comunicazioni di Roma. Nel2003 è diventata giornalista pubblicista e oggi lavora come talent handler per le case di produzione cinematografiche più importanti dalla Warner Bros Pictures alla Twentieth Century Fox: Verdiana dunque gestisce la presenza delle celebrità ai vari eventi e alle presentazioni dei film.

Ha un figlio, nato da una relazione che si è conclusa qualche tempo fa. Nel 2023, Verdiana Pettinari era stata ospite di Verissimo insieme a mamma Enrica Bonaccorti. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, la giornalista aveva parlato del suo legame indissolubile con la madre e della paura di perderla dopo che la conduttrice era stata sottoposta ad un delicato intervento al cuore. “Abbiamo passato un momento davvero brutto e il pensiero di perdere la persona più importante della mia vita (insieme a mio figlio) mi atterrisce”, aveva raccontato Verdiana in quell’occasione.

“Verdiana mi segue sempre – aveva svelato Enrica, parlando del rapporto con la figlia e del passato segnato dall’abbandono del padre -, è diventata più di una figlia, lei è una donna splendida, se fossi un uomo la sposerei perché sa fare tutto. Io, mia figlia e mia madre siamo molto legate, il nostro legame è indissolubile. Il papà di Verdiana ci lasciò da mia mamma quando lei aveva 11 mesi perché non avevamo più una casa. Poi, lui non tornò e, quindi, siamo rimaste sempre noi tre”.

Verdiana Pettinari accanto a mamma Enrica Bonaccorti nella sua lotta

Dopo una lunga assenza dalla tv, Enrica Bonaccorti ha postato su Instagram una foto in cui appare su una sedia a rotelle insieme alla figlia Verdiana Pettinari. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione – ha scritto -, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa – ha concluso -. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.