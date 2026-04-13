Enrica Bonaccorti, il gesto di Renato Zero con la figlia Verdiana a un mese dalla scomparsa

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IPA Renato Zero, il gesto per Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana

La scomparsa di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 marzo 2026, ha lasciato un vuoto che ancora oggi fatica a trovare spazio per essere colmato. A un mese dalla sua perdita, il suo ricordo continua a vivere con forza nei pensieri di chi l’ha amata e di chi ha avuto il privilegio di condividere con lei anni di una carriera luminosa.

Tra questi anche Renato Zero, che durante una tappa del suo tour ha scelto di omaggiarla ancora una volta, con un gesto speciale condiviso insieme alla figlia Verdiana.

Renato Zero, l’abbraccio con Verdiana al concerto di Bari

È difficile incasellare in una definizione il rapporto tra Renato Zero e Enrica Bonaccorti: amici, colleghi, complici di un legame che nel tempo ha saputo trasformarsi senza mai spezzarsi. Un affetto profondo, che negli anni si è evoluto ma è sempre rimasto presente, come una linea continua che non li ha mai davvero divisi.

A un mese dalla scomparsa della conduttrice, Zero è tornato sul palco per una nuova tappa del suo tour. E proprio a Bari, il cantautore non ha dimenticato chi è stata al suo fianco per una vita intera. Dopo averla già ricordata durante il concerto di Mantova, ha scelto ancora una volta di renderle omaggio.

Con discrezione, chiedendo al pubblico qualche istante di silenzio, si è avvicinato al bordo del palco e ha iniziato a parlare dell’amore, quello “libero e sano”. “Proprio domani, un mese fa, si spegneva la mia grande amica Enrica Bonaccorti”, ha detto, tra applausi e partecipazione.

Poi il racconto di un momento personale: poco prima di andarsene, Enrica lo aveva chiamato promettendogli che non lo avrebbe mai lasciato solo. Il cantante è poi sceso in platea per abbracciare una persona speciale regalando al pubblico uno dei momenti più dolci e toccanti della serata. Verdiana Pettinari, la figlia di Enrica che le è stata accanto nella malattia e fino alla fine.

Renato e Verdiana, insieme in una preghiera per Enrica

Dopo il concerto di Bari, Renato Zero ha voluto ritagliarsi un momento lontano dal pubblico per ricordare Enrica Bonaccorti insieme alla figlia Verdiana Pettinari.

Nel giorno del trigesimo, il cantante è infatti entrato nella Basilica di San Nicola chiedendo di potersi fermare per una preghiera con Verdiana. La richiesta è stata accolta dal rettore, padre Giovanni Distante, che ha raccontato all’Ansa come l’incontro sia avvenuto nella mattinata, al termine della celebrazione delle 10:30.

Zero e Verdiana sono arrivati con discrezione e si sono diretti subito nella cripta, dove sono stati raggiunti dal sacerdote per un momento condiviso di raccoglimento. Ansa

La figlia di Enrica, ha raccontato padre Distante, si è emozionata anche nel sentire il ricordo personale del rettore, che ha raccontato di aver seguito spesso il programma radiofonico della conduttrice durante i suoi viaggi.