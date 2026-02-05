Enrica Bonaccorti: “La chemio mi ha buttata giù, ho paura per mia figlia”

IPA Enrica Bonaccorti

“Non penso al futuro”, sono queste le parole di Enrica Bonaccorti, che da mesi sta lottando contro un tumore al pancreas. Negli ultimi tempi anche lei, proprio come aveva fatto Eleonora Giorgi, ha deciso di parlare della battaglia alla malattia, portando la sua esperienza nei salotti televisivi. Oggi parlare di un tumore è un tabù abbattuto, sebbene solo in parte: l’appello alla prevenzione rimane sempre il punto fermo di tante voci. La Bonaccorti, in un’intervista a cuore aperto, ha parlato delle sue paure, della chemio, e di quel sogno che è nel cassetto da tempo: Sanremo.

Enrica Bonaccorti parla della chemio e della paura per la figlia Verdiana

Enrica Bonaccorti non è da sola: attorno a lei si sono unite tantissime persone, dal mondo dello spettacolo (da Mara Venier a Renato Zero), ma soprattutto a supportarla c’è lei, l’amata figlia Verdiana, per cui ha paura. “Ho paura per mia figlia Verdiana perché mi ricordo quando, 20 anni fa, persi mia madre: un dolore terribile, non voglio che lo provi. Era una madre molto ‘intarsiata’ con me, come io lo sono con Verdiana. Anche se ogni tanto ci mandiamo a quel paese”, ha rivelato in una toccante intervista al settimanale Oggi.

Ha intenzione di vivere questo periodo in serenità, senza lasciarsi vincere, però, dalla paura. “Questo periodo lo voglio vivere bene, tra meno di tre mesi rifarò i controlli e chissà, magari potrò operarmi. A parte queste ‘stupidaggini’ fisiche, sono contentissima: ho mia figlia e mio nipote Teo; ho recuperato due grandi amici come Renato Zero e Mara Venier”. Anche a Verissimo, da Silvia Toffanin, aveva espresso la medesima felicità per la vicinanza delle persone: molti sui social le hanno scritto, facendole sentire tutto il loro supporto.

Il sogno su Sanremo

Non sta pensando al futuro, non lo ha mai fatto: non crede nemmeno alla morte: “Tantomeno alla mia”. E, nonostante gli ostacoli della vita, non ha mai smesso di coltivare i suoi sogni nel cassetto. Come quello di scrivere una nuova canzone e vincere Sanremo (del resto, è suo uno dei brani più belli della musica italiana, cantato da Domenico Modugno, ovvero La lontananza). L’ultimo lavoro recente della Bonaccorti è Nove novelle senza lieto fine, un volume di 252 pagine che include novelle, poesie e aforismi. Del resto, la vita di Enrica Bonaccorti è cambiata nettamente negli ultimi mesi, da quando le hanno diagnosticato il tumore al pancreas.

Inizialmente aveva deciso di non condividere la malattia con il pubblico; in seguito, ne ha parlato, diventando un simbolo di lotta e di speranza. “Fa un po’ fatica tutto, ma sto bene. Va così così, speravo meglio”, ha detto nella puntata del 25 gennaio di Verissimo, dove ha annunciato di aver ripreso a fare la chemioterapia. Di recente è stata anche a un concerto di Zero: il grande Renato ha fermato tutto per andare ad abbracciarla. “Renato mi ha rubato il cuore 50 anni fa e non me l’ha più restituito”, i due sono stati “fidanzatini” da giovani, e oggi li lega un rapporto di grande stima e affetto.