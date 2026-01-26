Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: “Mi ha rubato il cuore”

IPA Renato Zero

L’amore, la famiglia, gli amici e se stesso: Renato Zero ha messo tutto in un grande calderone prima di riprendere il lungo tour che lo riporta sui palchi di tutta Italia a supporto de L’Orazero, il suo ultimo album di inediti. E in questo concentrato di emozioni non poteva mancare lei, l’amica di una vita, che proprio in questi mesi sta affrontando il cammino più difficile. Enrica Bonaccorti non ha mancato all’appuntamento con l’amore, quello che con gli anni ha mutato la sua forma, e insieme alla figlia Verdiana ha partecipato alla seconda tappa della tournée che si è tenuta domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

Renato Zero blocca il concerto e corre da Enrica Bonaccorti

Le cure per il tumore al pancreas stanno procedendo, benché non abbiano dato i risultati sperati. Ma Enrica Bonaccorti non si arrende e guarda alla vita con quel sorriso che l’ha sempre contraddistinta. L’ha portato nello studio di Verissimo, dove ha annunciato di aver ripreso con la chemioterapia, e in platea al concerto di Renato Zero, suo ex fidanzato ed amico da una vita intera.

Proprio per lei ha fermato il concerto, proprio nel momento in cui parlava delle donne a cui viene tolta la voce – riferendosi probabilmente al recente femminicidio di Federica Torzullo – ed è sceso in platea per raggiungerla. “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”, ha detto scendendo tra il pubblico che ha accompagnato il momento con un lungo applauso. Emozionatissima, Enrica Bonaccorti ha confermato quello che sapevamo da tempo: “Quest’uomo mi ha rubato il cuore per sempre”.

L’amore giovanile e il legame mai interrotto

Come sappiamo, Enrica Bonaccorti e Renato Zero sono stati fidanzatini quando erano ancora giovanissimi. Lei ne ha sempre parlato con estrema tenerezza, quasi affermando di essere sempre rimasta – in qualche modo – innamorata di lui: “Non ci fu solo un’amicizia, ma anche baci”, aveva raccontato in un’intervista televisiva, spiegando anche di sentirlo molto vicino in questi mesi difficili in cui si è ritrovata ad affrontare la malattia.

“Il nostro è stato un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica, era uno scambio continuo di emozioni. Mi ha aiutato molto. Conobbe un mecenate, mi fece fare un disco, che ahimè non rese quello che costò. Il primo aveva venduto venti copie, tanti quanti erano i parenti. Questo qui me lo produsse Gianni Boncompagni. ‘Però ti devi trovare un nome. Fiacchini non va bene’. Risposi: ‘Fiacchini è fiacco, vale poco, vale zero’. ‘Ecco, ti chiamerai Renato Zero'”, aveva raccontato a Corriere della Sera.

In quegli anni, pare che si fosse parlato perfino di matrimonio: “Non mi sovviene che ci fossero questi presupposti. Con Enrica non è mai finita, il rapporto si può trasformare, gli attribuisci una carica diversa, che non è solo quella dell’amante. Certe vicinanze non vanno perdute. Invece i maschi all’anagrafe non capiscono altri ruoli. Se non gliela dai, hai perso”. Un’amicizia che non è mai finita e che continua anche oggi, malgrado le difficoltà fisiche di Enrica Bonaccorti, che mai come in questi mesi ha sentito il calore e la vicinanza di chi la ama davvero. Soprattutto quelli di Renato.