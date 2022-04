Frasi sulla delusione in amore, da dedicare e dedicarsi

Le delusioni d’amore causano grandi dolori, di quelli da cui non è sempre facile riprendersi. Un cuore ferito ha bisogno di tempo, affetto e vicinanza per tornare a sentirsi bene e la bacchetta magica non esiste. Le parole possono lenire la sofferenza, ma al tempo stesso possono diventare il mezzo per far capire quanto si sta male, quanto un determinato gesto o comportamento possano aver lasciato una traccia indelebile. DiLei ha selezionato alcune frasi sulla delusione d’amore, che possono essere donate a una persona ferita, ma anche a se stessi.

Frasi sulla delusione in amore

Non sempre una delusione in amore porta a conseguenze irrecuperabili, però lascia senza dubbio un segno. Perché il tempo passa, si perdona, ma le ferite di ciò che è accaduto restano in qualche modo impresse su coloro che hanno sofferto. Ma come si può esprimere a parole tutto questo: con citazioni e aforismi che raccontino quanto grande possa essere una delusione d’amore. E che più profondo e vero è il sentimento, più potente sarà lo sconforto.

Non ci può essere profonda delusione dove non c’è un amore profondo. (Martin Luther King Jr.)

Denigrare coloro che amiamo equivale sempre a staccarcene un poco: non bisogna toccare gli idoli, se non si vuole che la doratura ci resti sulle mani. (Gustave Flaubert)

L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso. (Jane Austen)

E che centomila abbiano avuto delusioni, diminuisce forse il dolore di chi viene deluso? (Cesare Pavese)

Ci sono amori che non ti deluderanno mai, perché non ti hanno promesso nulla, ma ti daranno tutto. (Augustin Degas)

Le delusioni in amore, persino i tradimenti e gli abbandoni, servono all’anima nel momento stesso in cui sembrano essere tragedie della nostra vita. L’anima è in parte nel tempo e in parte nell’eternità. Dovremmo ricordare la parte che risiede nell’eternità quando sentiamo disperazione per la parte che è nella vita. (Thomas Moore)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Ci si stanca anche di rimanerci male. (Charlie Brown)

Quella dei sogni è una balla colossale. Lo sapevo. L’ho sempre saputo. Perché poi arriva il dolore e niente ha più senso. Perché tu costruisci, costruisci, costruisci e poi all’improvviso qualcuno o qualcosa spazza via tutto. Allora a che serve? (Alessandro D’Avenia)

È comunque una vera fortuna avere qualcosa ancora da desiderare. Se tutto fosse perfetto dovrei aspettarmi sicuramente qualche delusione. (Jane Austen)

La vita è fatta così, quel che succede non è e non sarà mai corrispondente alle aspettative. (Charlotte Brontë)

Le lezioni della delusione, dell’umiliazione e dell’errore colpiscono più a fondo di quelle di mille maestri. (Johann Heinrich Füssli)

Frasi di delusione e rabbia

Una delle consueguenze che provoca una delusione è la rabbia, non importa verso chi o cosa, ma può accadere di sentirsi profondamente irritati, se non furiosi, quando accade qualcosa che fa soffrire. Anche in questo caso le parole sanno essere balsamo ma anche vettore dei sentimenti più reconditi.

I dolori, le delusioni e la malinconia non ci capitano per farci scontenti e diminuire il nostro valore o dignità, ma per farci maturare. (Hermann Hesse)

Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione. Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. E a subirla ti senti ingannato, beffato, umiliato. (Oriana Fallaci)

La vita è una lunga preparazione per qualcosa che non succederà mai. (William Butler Yeats)

Chiunque viva sinceramente e affronti senza piegarsi dolori e delusioni è assai più degno di chi ha sempre avuto il vento favorevole, non conoscendo altro che una relativa prosperità. (Vincent Van Gogh)

Ci sono momenti in cui la delusione viene a cercarti l’anima come fanno i suonatori con i tasti musicali, e più i tasti sono ampi e profondi e più basta una sola parola o gesto a far risuonare dentro di te una musica che non vorresti mai sentire. (Fabrizio Caramagna)

Nulla è più facile che illudersi. Perché l’uomo crede vero ciò che desidera. (Demostene)

Anno. Una serie di trecentosessantacinque delusioni. (Ambrose Bierce)

Delusione, frasi sul rispetto

Il rispetto degli altri è un aspetto importantissimo e fondamentale in ogni tipo di rapporto: non solo quello romantico, ma anche le amicizie e le famiglie stesse pongono le proprie fondamenta su questo valore. Spesso la delusione nasce proprio dalla sensazione che questo venga a mancare e quando accade è difficilissimo (ma non impossibile) ricucire il rapporto. Potrebbe essere utile spiegare agli altri come ci si sente, oppure trovare conforto nelle parole. Ecco una selezioni di aforismi e citazioni che parlano di delusione e rispetto.