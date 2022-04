Frasi sull’amicizia tra donne: le dediche emozionanti per l’amica del cuore

Non c’è proprio nulla di meglio di dire all’amica del cuore quanto le vogliamo bene: possiamo farlo con le frasi più belle sull’amicizia tra donne. Fin da bambine, creiamo legami speciali, che sono fondamentali per noi, quelle amicizie che si protraggono per anni e che probabilmente non finiranno mai. O, a volte, scegliamo le nostre amiche in età adulta, persone sulla quale contare in ogni attimo della nostra esistenza. Per celebrare l’amicizia tra donne, DiLei ha scelto le frasi più significative da dedicare: sanno come emozionare la nostra migliore amica.

Frasi sull’amicizia tra donne

Sono state scritte centinaia di frasi sul legame tra le donne: amiche, nemiche, conoscenti, sorelle (e non sempre di sangue). Perché l’amicizia riesce a creare un patto, tacito e non scritto, tra due persone. Quando vogliamo stupire la nostra amica speciale, possiamo farlo con le citazioni e gli aforismi sull’amicizia tra donne: poeti, scrittori e non solo hanno dedicato ampio spazio a questo tema nei loro libri.

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente. (Jane Fonda)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

La migliore amica è quella che conosce la canzone del tuo cuore; e che te la canta quando tu ne scordi le parole. (Amy Tan)

Le amiche che contano sono quelle che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

L’amicizia è prima di tutto certezza, ed è questo che la differenzia dall’amore. È anche rispetto, e accettazione totale di un altro essere. (Marguerite Yourcenar)

Dio ci dà i parenti; grazie a Dio le nostre amiche le scegliamo noi. (Ethel Watts Mumford)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia.(François de La Rochefoucauld)

Frasi per amiche speciali

La tua amica speciale sta per compiere gli anni? O magari condividete una data particolare, il giorno in cui vi siete conosciute, una data che vi unisce più di ogni altra? Allora è il momento di rispolverare i detti per le amiche speciali, quelle frasi che possiamo dire a voce alta o scrivere in una lettera o per messaggio. L’importante è, come sempre, ricordarle quant’è importante.

Le amiche si meritano. E bisogna meritarle sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

L’amicizia è certamente il migliore balsamo per le piaghe di un amore deluso (Jane Austen)

La donna selvaggia è nel contempo amica e madre di coloro che hanno perso la strada, si sono sperdute, di tutte coloro che hanno bisogno di sapere, di tutte coloro che hanno un enigma da risolvere, di tutte coloro che vagano e cercano nella foresta o nel deserto. (Clarissa Pinkola Estés)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Tu sei la mia amica geniale, devi diventare la più brava di tutti, maschi e femmine. (Elena Ferrante)

Frasi sull’amicizia vera

Quando l’amicizia è vera e sincera, è in grado di superare tutto: abbiamo raccolto le frasi più belle sull’amicizia a distanza, ma vogliamo anche celebrare tutte quelle amicizie che non sono mai state false e che non hanno mai ceduto alle cattiverie. Possiamo farlo scegliendo una tra le frasi che abbiamo selezionato: parole sincere per un’amicizia fedele.

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

L’amicizia è guardare da lontano e senza accostarsi. (Simone Weil)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Frasi divertenti e simpatiche sull’amicizia tra donne

Cosa c’è di meglio di far sorridere l’amica del cuore con frasi super divertenti e ironiche? Tra amiche non ci sono segreti o tabù, e si ride spesso di qualsiasi argomento. Proprio l’amicizia ben si presta alle frasi ironiche e leggere, che strappano più di una risata, ma che al contempo inducono alla riflessione: che cosa faremmo senza le amiche?

Un po’ di oscenità aiuta a vincere la depressione. Certe risate, provocate da vecchie storie che le donne si raccontano, rimescolano la libido, riattizzano il fuoco dell’interesse alla vita. (Clarissa Pinkola Estés)

Non voglio andare in paradiso. Nessuna delle mie amiche è lì. (Oscar Wilde)

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard)

I veri amici non si giudicano a vicenda, essi giudicano insieme le altre persone. (Emilie Saint-Genis)

Guai quando le donne si appassionano troppo fra di loro. Fin che è un’amicizia moderata, può durare e andar bene, ma quando si riscaldano, guai! Ogni più piccolo torto che si facciano, diventa una montagna, e se non si picchiano potete ringraziare Dio. (Alberto Cantoni)

Frasi sull’amicizia tra donne tratte dalle canzoni

Naturalmente non poteva mancare un grande classico: oltre ai poeti e agli scrittori che hanno dedicato frasi sull’amicizia nei loro romanzi o nei film, troviamo anche i cantanti, tra cui alcune importanti autrici nostrane. Quando vogliamo stupire davvero la nostra amica e magari risollevarle il morale a seguito di una brutta giornata, perché non dedicare una canzone che parla di amicizia tra donne?