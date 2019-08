I tatuaggi migliori per gli amici

editato in: da

L’amicizia è senza dubbio uno dei sentimenti che arricchiscono la nostra vita: gli amici sono un po’ la famiglia che si sceglie, le persone con cui si cresce o con cui ci si incrocia strada facendo nel percorso della vita. Ci sono amicizie che nascono sui banchi di scuola, altre che scoccano da incontri casuali e crescono nutrendosi di esperienze condivise, ma di certo un rapporto d’amicizia tra due o più persone è qualcosa che arricchisce l’esistenza.

Molti amici decidono per questo di testimoniare il loro legame attraverso qualcosa di simbolico e permanente come un tatuaggio. I tatuaggi sull’amicizia sono infatti molto richiesti e spesso vengono fatti contemporaneamente dalle persone che sono legate da questo sentimento, per condividere la gioia e il dolore dell’esperienza. Sono dunque molti i tattoo che si condividono tra amici e tra amiche: simboli di vario tipo, scritte e dediche, ma anche piccoli ritratti o iniziali dei nomi. Ecco i più belli e originali.

I migliori tatuaggi per migliori amiche

Molto spesso sono proprio i tattoo tra migliori amiche ad essere i più richiesti: le migliori amiche condividono tutto, dai propri sogni ai successi, dalle lacrime ai momenti di sconforto per le delusioni della vita. I tatuaggi dell’amicizia tra donne dunque assumono una valenza molto forte, quasi fossero un legame di sangue che le unisce ancora di più e testimonia la loro totale fedeltà e lealtà.

Ma quali sono i tattoo tra amiche più diffusi? Al primo posto ci sono sicuramente le scritte: il nome della migliore amica o le rispettive iniziali incorniciare da un cuore o da altri simboli di lealtà; ma anche frasi di amicizia o estratti di canzoni che hanno un significato forte per entrambe. Molto spesso i tattoo tra migliori amiche sono assolutamente identici, a testimonianza della forza del legame che punta all’essere unite sempre e comunque: possono essere piccoli fiocchi o cuori perfettamente identici, o mignoli che si intrecciano in segno di complicità o, ancora, simboli e frasi che hanno una valenza di un certo tipo per entrambe.

Ci sono anche tatuaggi tra migliori amiche che sono complementari tra loro: ad esempio una metà del cuore che si completa con il tattoo dell’amica o un simbolo di pace spezzato a metà che compare su una e sull’altra. L’importante è che i tatuaggi di amicizia tra amiche siano pensati con il cuore e fatti per testimoniare un rapporto vero e duraturo, perché dai tatuaggi si torna indietro con difficoltà e dunque scegliere di imprimersi un simbolo sul corpo vuole testimoniare proprio la volontà di impegnarsi nel rapporto d’amicizia per tutta la vita.

Tattoo sull’amicizia: quali scegliere

Naturalmente non esistono solo i tatuaggi dell’amicizia tra due donne o comunque tra migliori amiche: i tattoo tra amici sono molto diffusi anche tra ragazzi e persino all’interno di gruppi di 3 o 4 amici che vogliono testimoniare il loro legame speciale. Quali sono i migliori tatuaggi dell’amicizia? Dipende molto da quello che ha significato per le persone che devono tatuarsi: c’è chi si tatua piccole ancore o cuori accompagnati da frasi legate all’amicizia e alla libertà; c’è chi preferisce tatuarsi le iniziali o una frase che abbia un significato specifico e chi invece opta per testi di canzoni o brani presi da libri magari letti insieme.

I posti in cui regalarsi dei tattoo dell’amicizia poi sono veramente tanti, ma solitamente si scelgono parti del corpo che possano essere tatuate da entrambe le persone in modo semplice, quindi caviglie e polsi oppure le braccia. Ci sono tatuaggi piccoli dell’amicizia che vengono realizzati in punti poco visibili, come dietro la nuca, e restano molto discreti perché magari si desidera che il gesto sia custodito tra le persone che lo hanno pensato e voluto. Molto belli anche i tatuaggi sull’amicizia che dividono frasi significative iniziando su una delle amiche e completandosi sull’altra, facenti riferimento al legame d’amicizia speciale che esiste tra loro.