Idee per piccoli tatuaggi femminili sulla caviglia

editato in: da

Tra le diverse parti del corpo di una donna, la caviglia è certamente tra le più sensuali e seducenti. E sono tante le donne che scelgono di fare un tatuaggio alla caviglia, per evidenziare questo punto così particolare del proprio corpo. I tatuaggi attirano inevitabilmente l’attenzione, per cui non dovete stupirvi se lo sguardo altrui ricadrà sempre sulle estremità.

I tattoo sulla caviglia possono essere di varie forme e dimensioni e la decisione di fare un disegno appena stilizzato o più grande e importante varia a seconda dei gusti personali. Da non trascurare un dettaglio importante: i tatuaggi sui piedi e sulle caviglie saranno molto evidenti soprattutto in estate, quando potranno essere valorizzati da sandali e scarpe che lasciano scoperto il piede. Inoltre, prima di farvi tatuare, bisogna tenere in conto che il piede e la caviglia sono pieni di terminazioni nervose, per cui l’incisione può essere più dolorosa che in altri punti (ma, come per tutte le cose, è un’esperienza molto soggettiva). Se avete intenzione di farvi uno o più tatuaggi sulla caviglia, ecco alcune idee da copiare.

Tatuaggi piccoli caviglia: alcune idee

Essendo un punto delicato e sottile, i tatuaggi alla caviglia femminili sono per lo più molto piccoli. Se volete decorare questa parte del corpo così importante le proposte sono numerose. Si può pensare di farsi incidere anche delle semplici iniziali, della persona amata o di qualcuno che portiamo nel cuore e che vogliamo che resti sempre con noi. Chi vuole decorare entrambe le caviglie può anche optare per due lettere diverse.

Avete un animale domestico e lo volete imprimere a vita con un tatuaggio sulla caviglia? Piccoli gattini, sagome di cagnolini o di uccellini suggelleranno l’amore per il vostro piccolo amico. Fanno al caso vostro anche il tattoo di una o più zampette, della dimensione che preferite. Siete legate alla vostra città o c’è una città a cui sentite di appartenere? Perché non disegnarne lo skyline sulla caviglia? O, se vi piacciono i tatuaggi più elaborati, perché non scegliere un tattoo che rappresenti uno dei simboli della città del cuore: una piccola Tour Eiffel, il Colosseo, il Vesuvio, la Torre di Pisa, il ponte di Brooklyn o qualsiasi altro monumento o luogo.

Amate i personaggi di fantasia e volete portarli con voi con un tatuaggio sulla caviglia? Via libera allora a unicorni, fate, elfi, gnomi e qualsiasi altro elemento che richiami mondi fantastici. Molto bello tra i tatuaggi su piede e caviglia anche un disegno che raffiguri la fenice, simbolo di rinascita, sia appena stilizzata che ben definita.

Tra i tatuaggi più comuni in assoluto vi sono quelli raffiguranti i fiori. Che sia un fiore di loto della tradizione giapponese o una rosa, tatuarsi un fiore significa impreziosire il proprio corpo in modo molto femminile. Una piccola margheritina, un tulipano, un girasole, un papavero, tante piccole rose o dei fiori di tarassaco, in bianco e nero o colorati, tra i tatuaggi piccoli alla caviglia con i fiori c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Non mancano le idee sui tatuaggi con simboli vari, come una coroncina, una piuma, una freccia, una piccola ancora, una stellina, un cuore, una farfalla, il simbolo dell’infinito. Ognuna può scegliere il tatuaggio alla caviglia che meglio la rappresenta. Se siete delle musiciste o siete semplicemente delle appassionate di musica, perché non decidere di tatuarvi uno spartito, delle note musicali o una chiave di violino? E perché non il vostro strumento? Una chitarra, un violino, un sax, un pianoforte, le bacchette di una batteria: non c’è limite alla creatività neanche in questo ambito.

Nessuna di queste idee vi soddisfa? Potete sempre optare per il vostro segno zodiacale o per la costellazione che lo rappresenta. Un capitolo a parte lo meritano le scritte, tra le scelte più comuni per quanto riguarda i tattoo, ma non per questo meno belle o eleganti. Una sola parola, in una lingua qualsiasi, o una frase, magari da spezzettare su entrambe le caviglie: le possibilità di incidere delle scritte sulla pelle sono molteplici, a ognuna quella più adatta.

Ci sono poi i tattoo cavigliera, a metà strada tra un tatuaggio e un gioiello. Le persone più spirituali possono optare per una coroncina del rosario o per un mandala. Anche un tribale o un tatuaggio maori si prestano in maniera ideale a essere rappresentati in questa parte del corpo e, tra i tatuaggi femminili sulla caviglia sono tra i più sensuali. Se non dovessero bastare tutte queste idee, non resta che affidarvi alla fantasia del vostro tatuatore, che saprà realizzare il tatuaggio alla caviglia perfetto per voi.