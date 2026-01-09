Annalisa svela su Instagram il nuovo (grande) tatuaggio sul petto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Annalisa

Annalisa svela su Instagram il nuovo tatuaggio, realizzato sul petto. Un tattoo che la cantante ha voluto svelare ai fan con una serie di selfie e che è stato accolto con grandissimo entusiasmo.

Il nuovo tatuaggio di Annalisa

“Un po’ maschio, un po’ esibizionista”, ha scritto Annalisa, rivelando alcuni scatti in cui è ben visibile il nuovo tatuaggio. Si tratta di una madonna con il sacro cuore. Il tattoo è stato realizzato sul petto ed è piuttosto grande rispetto agli altri tatuaggi della cantate.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi infatti non ha mai nascosto la sua passione per i tattoo e ne ha diversi sparsi per il corpo, ognuno con un significato specifico. In tutto sono ben sette. Sull’anulare sinistro l’artista ha deciso di tatuarsi una piccola nota musicale, mentre poco sotto il décolleté ha una conchiglia.

Sulle spalle ha scelto di tatuarsi le iniziali dei genitori, ossia la E di Elvio e la M di Maura. Dietro l’orecchio sinistro invece ha un gattino stilizzato, mentre sul costato ha deciso di realizzare una piuma. Infine ha un ramo di foglie sul polso sinistro.

Annalisa, il successo travolgente e l’amore

Annalisa sta vivendo un momento di consacrazione totale. Il suo Esibizionista infatti viaggia a ritmi impressionanti, con oltre 100 milioni di stream complessivi, diverse settimane consecutive nella top 10 delle classifiche italiane e una certificazione multiplatino che conferma l’impatto del brano sul pubblico.

Il singolo ha stabilito anche record importanti, diventando uno dei più trasmessi in radio dell’anno e contribuendo a rendere Annalisa l’artista femminile più presente in classifica negli ultimi mesi, oltre a spingere un tour costellato di date sold out nei palasport.

“Ho partecipato a provini su provini finché non mi hanno presa ad Amici – aveva ricordato su Vanity Fair – avrei continuato a bussare a tutte le porte. Per me la musica non lascia spazio a una dedizione e a una determinazione diverse. Ricordo ancora la sensazione della prima sera ad Amici, appena ammessa: dopo la gioia, le lacrime che non riuscivo a fermare, perché sentivo dentro che la mia vita stava per cambiare radicalmente. È una delle immagini che meglio rappresenta la gavetta”.

A fare da contrappunto a questo successo travolgente c’è la serenità della vita privata. Accanto a lei il marito Francesco Muglia, presenza discreta ma solida, con cui Annalisa condivide un amore lontano dai riflettori, centrale nel suo equilibrio. Un binomio, quello tra trionfi professionali e stabilità sentimentale, che racconta un’artista nel pieno della sua forza e consapevolezza.

“La nostra è una routine un po’ raminga – ha raccontato qualche tempo fa la cantante, parlando della vita con il marito -. Ci dividiamo tra Genova, che è importante per il lavoro di Francesco, Milano, che è importante per il mio di lavoro, e Carcare, dove vivono i miei e dove ho davvero bisogno di tornare: è un microcosmo di cinquemila abitanti in cui mi scarico e ricarico. Lì sono “Annalisa” e basta, nessuno mi ferma per strada o fa caso a me, ritrovo gli amici d’infanzia, vado a prendere l’aperitivo con loro vestita come capita. Comunque, tra pulire e cucinare, preferisco cucinare”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!