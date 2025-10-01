Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Annalisa, 10 look che hanno fatto la storia tra glamour, dettagli audaci e cambi di stile

Dal rapporto con il marito alla partecipazione a Sanremo 2026: Annalisa Scarrone si racconta senza filtri in una lunga intervista in cui ha scelto di parlare anche di maternità e di chirurgia estetica.

Annalisa, il rapporto con il marito: “Lui geloso”

Se riguardo la sua carriera il pubblico conosce ogni dettaglio, la cantante è molto più riservata riguardo la sua vita privata. Annalisa infatti è da sempre molto attenta a proteggere la sua privacy. Nel luglio del 2023, Annalisa ha sposato Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. Dopo le nozze l’equilibrio della coppia non è cambiato.

“La nostra è una routine un po’ raminga – ha raccontato a Vanity Fair -. Ci dividiamo tra Genova, che è importante per il lavoro di Francesco, Milano, che è importante per il mio di lavoro, e Carcare, dove vivono i miei e dove ho davvero bisogno di tornare: è un microcosmo di cinquemila abitanti in cui mi scarico e ricarico. Lì sono “Annalisa” e basta, nessuno mi ferma per strada o fa caso a me, ritrovo gli amici d’infanzia, vado a prendere l’aperitivo con loro vestita come capita. Comunque, tra pulire e cucinare, preferisco cucinare”.

La coppia vive dunque un matrimonio a distanza. “A noi va benissimo che ognuno abbia la sua carriera e i suoi spazi per poi incontrarci – ha confidato -. Ecco, far combaciare le agende non è sempre facile. Lui è un pochino geloso – ha poi ammesso -, ma lo sono anche io. Siamo pari”.

La cantante ha poi parlato di maternità e di come, dopo le nozze, le siano state rivolte delle domande poco delicate, costringendola anche a smentire più volte la gravidanza. “Trovo che in generale serva molto più tatto quando si affronta il tema della maternità, e spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere di fronte a un argomento estremamente sensibile e a scelte che possono essere difficili -, ha spiegato, parlando anche della necessità di smentire i rumors -. Non è stato spiacevole, però mi sono ritrovata a doverne parlare più di quanto avrei voluto”.

Le confessioni di Annalisa, da Sanremo 2026 alla chirurgia estetica

La cantante, che ha da poco compiuto 40 anni, ha raccontato di avere paura di invecchiare. Il suo compleanno è stato una tappa importante, che ha celebrato solo con il marito e i genitori. “Alla fine sono uscita a cena con i miei genitori e mio marito, e mi sono levata il pensiero del compleanno – ha rivelato -. Tutti a insistere che avrei dovuto organizzarla, ma sarebbe stata fonte di ulteriore ansia da prestazione”.

Riguardo la chirurgia estetica, Annalisa ha affermato di non averne mai fatto ricorso. “Non ho ancora fatto niente, perché ho paura – ha rivelato -. Però sono favorevole. Mi spiace solo quando vedo ragazze bellissime che, già da giovani, si cambiano i connotati: forse è un po’ troppo, ma del resto non sono ca**i miei”.

Infine Sanremo 2026. Ci sarà? L’artista, almeno per ora, ha affermato di non avere in programma di salire di nuovo sul palco dell’Ariston. “In questo momento non è nei piani – ha ammesso -. Condurlo? Non so se ne sarei capace. Potrei arrivarci in futuro, però non adesso che sono concentrata sulla musica”.