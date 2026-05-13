Annalisa bocciata al provino come giudice di X Factor, l’indiscrezione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Annalisa

La nuova edizione di X Factor prende forma tra conferme e valutazioni ancora in corso, con un punto interrogativo che continua a catalizzare l’attenzione: il quarto giudice. Dopo l’uscita di Achille Lauro, la produzione è al lavoro per individuare il profilo più adatto a completare la giuria, già in parte definita.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figura anche quello di Annalisa. A rivelarlo è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è Chi Dice, aggiungendo un elemento a un casting che, come da tradizione, resta avvolto nella riservatezza fino all’annuncio ufficiale.

Quella della cantante ligure sarebbe stata una candidatura di peso. Negli ultimi anni la Scarrone ha consolidato la propria presenza nel panorama musicale italiano, grazie a una serie di successi radiofonici e a un’identità artistica sempre più riconoscibile.

Un profilo, dunque, in grado di coniugare popolarità e competenza, qualità spesso ricercate per un ruolo come quello di giudice in un talent show.

La ricerca del quarto giudice a X Factor 2026

Nonostante la brillante carriera di Annalisa, la produzione di X Factor avrebbe deciso di non scegliere la Scarrone per la nuova edizione del talent show di Sky.

“Mentre la fumata bianca si avvicina, possiamo svelare che nella lista dei provinati è finita anche Annalisa, popstar del momento – scrive Candela sul settimanale Chi – Per lei non è una vera bocciatura, il gruppo di lavoro ha deciso di puntare su un uomo“.

Se il quarto nome resta da definire, il resto del cast appare ormai delineato. Al tavolo dei giudici dovrebbero tornare Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, mentre Giorgia è confermata alla conduzione per il terzo anno consecutivo.

Un assetto che punta sulla continuità, mantenendo un trio già collaudato e capace di garantire dinamiche consolidate. In questo contesto, la scelta del quarto giudice assume un valore strategico: non si tratta soltanto di individuare un nome di richiamo, ma di inserirlo in un equilibrio già definito.

È proprio su questo punto che si inserisce la riflessione legata ad Annalisa. Stando alle indiscrezioni, la sua esclusione non sarebbe riconducibile a una valutazione negativa, quanto piuttosto a una diversa linea editoriale. La produzione avrebbe infatti orientato la scelta verso un profilo maschile, riducendo così il campo delle opzioni e ridefinendo le priorità del casting.

Irama in pole position per X Factor 2026

Con il passare delle settimane, il processo di selezione sembra avvicinarsi alla fase conclusiva. La cosiddetta “fumata bianca” potrebbe arrivare a breve, con un nome ormai in pole position: quello di Irama.

Secondo quanto emerso, sarebbero in corso trattative avanzate tra l’artista e Sky. Una scelta che risponderebbe alla necessità di coniugare visibilità e compatibilità con il resto della giuria. Irama, già noto al grande pubblico anche per la partecipazione ad Amici, rappresenterebbe una figura capace di inserirsi nel contesto senza alterarne gli equilibri.

Resta dunque sullo sfondo il nome di Annalisa, la cui presenza tra i candidati conferma l’attenzione della produzione verso profili di primo piano. La sua mancata selezione, però, appare legata più a una questione di assetto complessivo che a un giudizio sul valore artistico.

In attesa dell’annuncio ufficiale, il quadro si va progressivamente definendo. Come ogni anno, X Factor si prepara a rinnovarsi senza rinunciare a una formula che, tra volti noti e nuove scelte, continua a cercare il giusto compromesso.